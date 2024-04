Amici 23, gara inediti senza Holden: Maria spiega perché. È bufera

Gara inediti senza Holden nel Daytime di Amici di Maria De Filippi in onda il 24 aprile 2024. La notizia non fa per nulla felici i fan del cantante, che si scagliano contro il talent show. Questo sarebbe il quarto inedito che gli allievi del programma di Canale 5, rimasti ancora in gioco, hanno realizzato. Martina, Sarah, Mida e Petit si sfidano così al televoto, portando sul palco i loro nuovi brani. Ma ecco che viene subito notata l’assenza di Holden, che ovviamente non poteva passare inosservata.

Non è la prima volta che Joseph Carta – questo il suo vero nome – è assente in un Daytime. Questa volta, però, la sua assenza fa particolarmente discutere. Questo perché i suoi quattro colleghi hanno modo di esibirsi e di sfidarsi al televoto, senza di lui. Non solo, i quattro cantanti si esibiscono con il nuovo inedito di fronte ai conduttori di varie radio. Maria De Filippi fa subito una precisazione sull’assenza di Holden: non prende parte alla gara in quanto è in ritardo con la realizzazione del suo nuovo brano.

A detta di tanti telespettatori, il talent avrebbe dovuto attendere un altro po’ prima di fare questa gara, così che avrebbe potuto parteciparvi anche il cantante di Nuvole. Non solo, c’è chi fa notare che probabilmente Holden è in ritardo rispetto agli altri perché, com’è noto, produce le sue canzoni, a differenza degli altri. I suoi fan non riescono ad accettare il fatto che non sia presente in questa gara. Nelle precedenti sfide al televoto, tra i cantanti, Joseph è sempre arrivato primo.

Questo dettaglio porta molti a pensare che Holden ad Amici non abbia preso parte a questa gara solo per dare la possibilità agli altri allievi di poter arrivare nella prima posizione. Si tratta di un’ipotesi che di sicuro non corrisponde alla realtà. Probabilmente il talent ha deciso di non attendere il nuovo inedito di Holden, in quanto ormai gli allievi si trovano al Serale e, nel corso di ogni puntata, rischiano di essere eliminati.

Dunque, per attendere l’uscita del brano di Holden, uno tra Martina, Mida, Sarah e Petit avrebbe rischiato di non arrivare a questa gara inediti. Invece, Holden più avanti avrà sicuramente la possibilità di far ascoltare al pubblico di Canale 5 il suo nuovo brano.

Nel frattempo, Martina si lascia andare a un duro sfogo. La cantante presenta il suo inedito nel Daytime di oggi e le viene detto che potrebbe non andare, in quanto poco in linea con ciò che attualmente piace. Una volta lasciato lo studio, Martina non trattiene le lacrime e si rifugia in bagno.

Corre subito da lei Dustin, seguito da Mida. I due allievi cercano di consolare la dolce cantante, che si ritrova anche ad affrontare una situazione complicata in questo Serale. Lei è attualmente sola nella sua squadra, quella capitanata da Anna Pettinelli e Raimondo Todaro. Tutti i suoi compagni sono stati eliminati e, dunque, si ritroverà nelle prossime puntate ad affrontare le manche da sola.