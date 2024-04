Amici 23, dov’è Holden? Perché il cantante è sempre assente

Perché Holden è sempre assente nei daytime di Amici? Questa è la domanda che i telespettatori si pongono ormai da diversi giorni. Oggi, martedì 16 aprile, su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata del talent show, dove gli allievi si sono riuniti in più occasioni. In vista della sfida per l’eliminazione che dovranno affrontare il prossimo sabato, Lil Jolie e Sarah hanno ricevuto dei saluti da parte dei loro genitori. Le cantanti hanno visto i videomessaggi in salotto insieme a quasi tutti i compagni, tranne Holden, Marisol e Petit. Subito dopo, sono state mostrate due attività di gruppo dove di Holden non c’è stata traccia.

Prima, i ragazzi sono stati invitati in studio per parlare ai “bambini che erano”. Hanno mostrato uno ad uno una foto di loro da piccoli, raccontando della propria infanzia e di cosa direbbero a loro stessi bambini. L’unico assente? Ebbene sì, Holden. Successivamente, in casetta, a tutti gli allievi è stato chiesto di fare un gioco, ovvero eleggere tra di loro “l’amico della settimana“. A vincere è stata Gaia, che ha potuto esprimere tre desideri. Anche questa volta, Holden non ha partecipato.

Insomma, un’assenza così frequente che sta facendo storcere il naso a molti. Ricordiamo che, negli ultimi giorni, il cantante non si è visto in diversi momenti di gruppo: l’incontro con una rappresentante della Polizia di Stato, il comunicato a Gaia riguardo il suo infortunio e la discussione tra i concorrenti sulla sostituzione della ballerina. Alla luce di tutto ciò, i fan di Amici hanno elaborato diverse teorie per dare una spiegazione a dove si possa trovare Holden in tutti questi momenti.

Secondo alcuni, il cantautore potrebbe avere l’influenza o aver addirittura contratto il Covid-19, motivo per il quale al momento sarebbe isolato. Tuttavia, questa ipotesi perde un po’ di credibilità dal momento che il cantante ha partecipato alla puntata di Amici dello scorso sabato, 13 aprile. A detta di altri, invece, ad Holden potrebbe essere stata data la possibilità di dormire separatamente dagli altri dopo il crollo avuto alcune settimane fa.

Prima della prima puntata del Serale, l’allievo di Rudy Zerbi ha avuto un duro sfogo nel quale ha ammesso di essere spesso vittima di attacchi di panico, tanto da abbandonare il programma e fare ritorno a casa per alcuni giorni. Successivamente, ha cambiato idea e ha deciso di ritornare nel talent show. Tuttavia, potrebbe non essersi ancora completamente ripreso, motivo per cui avrebbero deciso di tutelare la sua salute mentale in questo modo.

Va ribadito che queste sono solo supposizioni dei fan e non vi è nulla di certo. È innegabile, però, che Holden sia oggettivamente poco presente in Casetta. Non ci resta che attendere per comprendere cosa stia effettivamente accadendo con il cantante.