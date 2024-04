Serale Amici 23, 4° puntata: eliminazione rinviata, motivo surreale

Il Serale di Amici di Maria De Filippi è arrivato alla sua quarta puntata. Una puntata surreale, dato che, per la prima volta, non c’è stata nessuna eliminazione. A causa di un’indecisione di Michele Bravi, le due allieve arrivate al ballottaggio finale (Lil Jolie e Sarah) avranno la possibilità di poter esibirsi con due brani scelti dal cantante la prossima settimana, dove scopriranno finalmente il verdetto finale. Ma, vediamo meglio cos’è successo in questa serata.

Amici 23, prima manche: vincono Cuccarini ed Emanuel Lo

Nella prima manche, Rudy Zerbi e Alessandra Celentano sfidano per primi il team di Lorella Cuccarini e Emanuel Lo, concedendo loro il boccino. Si inizia con Petit vs Mida, con la vittoria del primo. Dopodiché, c’è il guanto di sfida tra Marisol e Sofia, con tanto di lite tra i loro prof, la Celentano ed Emanuel Lo. Ad avere la meglio, è Sofia. La manche si conclude con un altro guanto di sfida, questa volta di Mida contro Holden. I due allievi si esibiscono insieme a Francesca Tocca. Alla fine, il disinvolto Mida ha la meglio sull’imbarazzato Holden. Celentano e Zerbi perdono e finiscono al ballottaggio Petit, Marisol e Holden. Il primo eliminato provvisorio è Petit.

Amici 23, seconda manche: trionfo di Zerbi e Celentano

Per la seconda manche, Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo decidono di sfidare di nuovo la squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. La prima sfida vede Sarah contro Dustin, che ha preso il punto. Si continua con Sofia vs Holden, che perde contro la ballerina. Infine, Marisol batte Sarah (che duetta con Mida), portando alla vittoria il team Zerbi-Celentano. I professori nominano Sofia e Sarah, che viene scelta come seconda eliminata provvisoria.

Amici 23, terza manche: doppia vittoria di Zerbi e Celentano

Dopo il guanto di sfida tra i professori, Rudy Zerbi e Alessandra Celentano fanno finalmente scendere in campo il team di Anna Pettinelli e Raimondo Todaro. Dunque, Dustin contro Martina, con il punto al primo. Dopodiché, Marisol fa vincere la sua squadra per la seconda volta di seguito, prendendo il punto contro Lil Jolie che duetta con Martina. Ballottaggio tra le due cantanti, con Lil Jolie come terza eliminata provvisoria.

Amici 23, quarta puntata: nessun eliminato, colpo di scena

Ha inizio il ballottaggio finale tra Petit, Lil Jolie e Sarah. Come previsto, il primo a salvarsi è Petit. La sfida finale è quindi tra Lil Jolie e Sarah, che si esibiscono tra cover e loro inediti. Dopo le rispettive performance, tutti gli allievi sono tornati in casetta per attendere, come di consueto, l’esito della sfida e il nome dell’eliminato. Ma, c’è un colpo di scena: una voce della produzione comunica alle due cantanti di dover tornare in studio.

Basite e confuse, Lil Jolie e Sarah entrano nello studio ormai vuoto, dove compare Maria De Filippi, già comodamente in tuta. La conduttrice spiega che è successo qualcosa di particolare, richiamando i giudici. A quel punto, ha preso parola Michele Bravi, confessando di essere il “colpevole” di questa situazione. Il cantante ha infatti scelto di non votare, perché troppo indeciso tra le due.

Di conseguenze, le allieve vengono fatte due proposte: o aver il risultato subito con solo i giudizi di Giuseppe Giofrè e Cristiano Malgioglio; o preparare due pezzi scelti da Michele (Cercami di Renato Zero per Sarah e Per un’ora d’amore dei Matia Bazar per Lil Jolie), rimandando il tutto alla prossima puntata. Ovviamente, Lil Jolie e Sarah hanno optato per la seconda opzione e potranno rimanere ancora una settimana nel programma.

Dunque, il “pongo-regolamento” di Amici ha colpito ancora e, in questa quarta puntata, non c’è stata nessuna eliminazione. Le ragazze sono poi tornate in casetta, dove hanno comunicato ai compagni la notizia, che hanno festeggiato insieme a loro. Si vedrà, quindi, sabato, 20 aprile, chi dovrà abbandonare per sempre il talent show tra Lil Jolie e Sarah.