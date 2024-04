Amici, Cuccarini omaggia Carrà: ma il web ricorda quando l’attaccò

Quarta puntata del Serale di Amici, quarto guanto di sfida tra i professori. Dopo le prime due manche tra gli allievi (che hanno visto Petit e Sarah come i primi due eliminati provvisori), è arrivato l’atteso momento della gara tra gli insegnanti del talent show. Settimana dopo settimana, i prof si stanno mettendo alla prova con esibizioni sempre più spettacolari e, a volte, rischiose. Difatti, mentre ballava, Anna Pettinelli è caduta malamente, seguita poco dopo anche dal partner Raimondo Todaro.

Lorella Cuccarini e quel tweet riemerso contro Raffaella Carrà

I primi ad esibirsi sono stati Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, che hanno deciso di omaggiare Raffaella Carrà e Micheal Jackson. In una lettera letta da Maria De Filippi, Lorella Cuccarini ha descritto Raffaella Carrà come una delle sue principali ispirazioni, attribuendole un ruolo fondamentale nel suo successo e in quello di tutte le showgirl del nostro Paese. Dopodiché, è scesa in pista esibendosi sulle note dei più grandi successi di Raffaella, con tanto di “caschetto biondo“.

Una performance veramente straordinaria, seguita poi dall’impressionante coreografia di Emanuel Lo versione Micheal Jackson. Nonostante ciò, il popolo del web non ha potuto fare a meno di ricordare un vecchio e noto dissapore tra la Cuccarini e la Carrà. “Non ci siamo incontrate per 30 anni, Raffaella. Spero di nn incontrarti nei prossimi 30. Umanamente sei stata un’amara delusione”, scrisse Lorella Cuccarini nel 2014 in un tweet.

Nn ci siamo incontrate per 30 anni @raffaella. Spero di nn incontrarti nei prossimi 30. Umanamente sei stata un'amara delusione. — Lorella Cuccarini (@LCuccarini) November 14, 2014

Il motivo? All’epoca, la Carrà stava per debuttare su Rai 1 con il talent show “Forte forte forte“, che inizialmente doveva avere in giuria anche Lorella. Tuttavia, alla fine la collaborazione non si concretizzò e la Cuccarini fu fatta fuori senza ricevere la notizia personalmente da Raffaella. In seguito, la diva fece delle scuse pubbliche, che la professoressa di Amici non accettò.

Quando la Carrà è venuta a mancare lo scorso 5 luglio del 2021, Lorella decise di condividere un ricordo in suo onore. Il post della showgirl attirò una pioggia di critiche. Al che, la showgirl spiegò di aver sbagliato perché in quel momento era accecata dal rancore, originato, però, dal forte amore che ha sempre avuto per l’intramontabile artista.

Nonostante ciò, anche a distanza di anni, il pubblico sembra non aver dimenticato quel duro attacco di 10 anni fa. Anche in occasione dell’esibizione ad Amici di questa sera, 13 aprile, il tweet della Cuccarini è tornato a galla sui social, scatenando una nuova polemica.