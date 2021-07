Cuccarini, critiche per il messaggio alla Carrà: duro sfogo di Lorella

L’insegnante della Scuola di Amici decide di rispondere, una volta per tutte, agli attacchi che ha ricevuto in questi giorni dopo aver salutato pubblicamente e con dolore Raffaella

Duro sfogo quello di Lorella Cuccarini, che oggi decide di rispondere alle critiche ricevute per il messaggio che ha condiviso per salutare Raffaella Carrà. Lo scorso 5 luglio 2021, l’intero mondo dello spettacolo ha pianto la scomparsa della prima showgirl italiana. Sono molti coloro che hanno subito pubblicato un saluto per lei e tra questi non è mancata all’appello Lorella.

Diverso tempo fa, precisamente nel 2014, Carrà e Cuccarini ebbero uno screzio. Pubblicamente, la professoressa di Amici di Maria De Filippi condivise un triste messaggio su Raffaella. Quando è arrivata la notizia sulla morte di quest’ultima, Lorella ha espresso tutto il suo dispiacere e l’immenso dolore. Ma le sue parole hanno generato polemiche e critiche.

In tanti hanno anche collegato un presunto attacco da parte di Heather Parisi. Mentre Rita Dlla Chiesa ha preso prontamente le sue difese. Oggi a rispondere ci pensa direttamente Lorella, attraverso le domande poste dai suoi followers su Instagram. Utilizza così il social per parlare di quanto accaduto e dare le sue spiegazioni.

In particolare, la ballerina ci tiene a precisare che “la vita è troppo breve per portare rancori inutili“. A volte, facendo questo, “si sbaglia”. A questo punto del suo sfogo, Lorella entra nel dettaglio, parlando dello screzio che ebbe con la Carrà diversi anni fa.

“Quando ebbi un problema di lavoro con Raffaella, nel 2014, la mia reazione fu tanto forte quanto il mio amore verso di lei. Se non l’avessi amata così tanto, non avrei sofferto e reagito in quel modo”

La reazione della Cuccarini di anni fa fu generata dalla delusione, dimenticata nel tempo. Il suo ultimo messaggio, a Raffaella, pertanto per lei “era doveroso e sacrosanto”.

Il saluto dedicato alla Carrà riprende “una lunga storia privata che pochi conoscono”, precisa. Detto questo, decide di lanciare un chiaro messaggio a chi, negli ultimi giorni, l’ha criticata per questo gesto.

A detta sua, coloro che hanno preferito accusarla per questo saluto non la conoscono. Inoltre, secondo lei, chi l’ha attaccata “ha soprattutto dimostrato pochezza e mancanza di rispetto”. Si tratta di una frecciatina rivolta a qualcuno in particolare?

Indubbiamente, il messaggio è arrivato e la Cuccarini è abbastanza chiara. Chi l’ha criticata nei giorni scorsi avrà capito?

“È sorprendente il potere che ha la morte umana di far rinsavire anche il più imperterrito degli ipocriti al punto tale da fargli ammettere financo la propria impocrisia”

Questo, invece, il Tweet che ha condiviso Heather Parisi lo scorso 6 luglio. In molti hanno ipotizzato una frecciatina nei confronti di Lorella, verso cui non sono mancati attacchi e accuse.

Va precisato che tale messaggio non può essere con certezza pensato come una frecciatina alla Cuccarini, in quanto non viene fatto alcun nome.