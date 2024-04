Maria De Filippi, marca giacca ad Amici: il prezzo è più di 3 stipendi

Anche quest’edizione di Amici di Maria De Filippi si sta avvicinando alla conclusione. Questa sera, 13 aprile, è andata in onda la quarta puntata del Serale, con ospite l’ex allieva Gaia che presenta il suo nuovo singolo “Dea Saffica”. Ormai, i ragazzi sono sempre meno e manca poco per scoprire chi sarà il vincitore o la vincitrice del talent show. Tra esibizioni di ballo e di canto e i siparietti dei professori, a spiccare in maniera particolare è stato l’outfit scelto da Maria per questa serata. Per l’occasione, la conduttrice ha voluto osare con un look glamour ad un prezzo decisamente notevole.

Maria De Filippi glamour: marca e prezzo dell’outfit

Com’è noto, Maria De Filippi è una grande fan dei tailleur, sempre rigorosamente di uno dei suoi marchi preferiti, ovvero Alexander McQueen. Dopo aver optato per un look casual con pantaloni di pelle nella scorsa puntata, ora è tornata al suo consueto stile elegante. Stando a quanto riportato da Fanpage, per la quarta serata della 23esima edizione di Amici, la presentatrice ha scelto un completo completamente nero e luccicante. La padrona di casa ha indossato un tailleur minimal firmato, ovviamente, Alexander McQueen.

Questo completo presenta un pantalone “bootcut”, realizzato in crêpe nero sottile, completato da una chiusura con zip invisibile e gancio. Il capo cade perfettamente, dando un evidente effetto “aderente” ed evidenziando la silhouette. Sul sito del brand, si legge che il costo del pantalone è di 790 euro. Ma, il pezzo forte dell’outfit è sicuramente il blazer. Questa giacca nera è impreziosita da paillettes ricamate e si caratterizza per la chiusura con un unico bottone centrale.

Si tratta di un capo particolarmente elegante, con un prezzo realmente da capogiro. Difatti, il blazer firmato Alexander McQueen costa ben 8,188 euro. Insomma, una giacca sicuramente non accessibile a tutti. Infatti, il suo prezzo corrisponde praticamente a più di tre stipendi mensili di un lavoratore medio. Per completare l’outfit, infine, Maria De Filippi ha scelto un top con “scollo a cuore” e un paio di décolleté nere a tacco alto.