Amici 23, Maria De Filippi rock: marca cintura e prezzo da urlo

Cambio radicale di look per Maria De Filippi nella terza puntata del Serale di Amici, andata in onda sabato 6 aprile su Canale 5. In generale, siamo abituati a vedere la conduttrice con i suoi amati tailleur, rigorosamente firmati Alexander McQueen. Un altro must di Maria sono sicuramente i completi color pastello o le giacche di un bianco elegante. Questa volta, però, ha deciso di cambiare completamente registro e tirare fuori la sua anima rock. Per dare il benvenuto alla primavera, ha scelto una camicia con stampe floreali, mescolando il tutto con dei pantaloni di pelle accompagnati da una cintura griffata dallo stile molto particolare.

Maria De Filippi: marca e prezzo del look della terza puntata di Amici

Nella puntata di Amici di sabato, 6 aprile, Maria De Filippi si è presentata con uno stile casual e più giocoso. La conduttrice ha indossato un completo con una camicia morbida in seta firmata Sleep No More. Il capo è caratterizzato da uno stile floreale, con fiori disegnati in rosso e rosa pallido. Il prezzo? Sul sito del brand, il completo con i pantaloni coordinati ha il costo di 610 euro. Per la parte di sotto, la De Filippi ha deciso di osare e abbinare un paio di pantaloni a effetto coccodrillo in eco pelle nera. Il modello ricorda molto quello della collezione MSGM, che costa 395 euro.

Ma, ciò che ha attirato maggiormente l’attenzione del look di Maria è stato sicuramente l’accessorio abbinato ai jeans, ovvero una cintura in pelle nera. La cinta è caratterizzata inoltre dalla fibbia dall’opale ovale profilato in oro ed è firmata Saint Laurent, uno dei marchi più amati dalla presentatrice. Ebbene, questo accessorio ha un prezzo realmente da urlo. Secondo quanto riportato da Fanpage, la cintura costa ben 595 euro.

Infine, la De Filippi ha scelto dei tacchi a spillo nero semplici per completare la mise. Insomma, con il cambio delle temperature, Maria ha deciso di avvicinarsi all’estate e dire addio a completi più eleganti. Resta da vedere se deciderà di seguire questa linea anche nelle prossime puntate del Serale di Amici.