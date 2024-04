Amici, Cuccarini asfalta la Pettinelli: ovazione, perché ha ragione

Il Serale di Amici 23 è arrivato alla sua terza puntata. Dopo aver fatto entrare i 3 giudici, Maria De Filippi ha subito dato il via alla competizione. I primi a scendere in campo sono stati Anna Pettinelli e Raimondo Todaro, che hanno sfidato la squadra di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. La gara è iniziata col botto, dato che la Pettinelli ha voluto subito lanciare il primo guanto di sfida tra Martina e Mida. Un guanto che ha scatenato una furiosa lite tra le due professoresse, terminata con l’annullamento della sfida.

La Pettinelli ha richiesto un’esibizione de “La Donna Cannone” di Francesco De Gregori con solo piano e senza l’uso dell’auto-tune. Nella lettera inviata ai ragazzi, la prof non ci è andata certamente leggera. Non solo ha definito Mida un insicuro, ma ha anche aggiunto che, in caso di rifiuto del guanto, sarebbe passato alla storia come l’unico concorrente di Amici ad aver detto no a tutte le sfide. Nonostante ciò, la Cuccarini ha deciso di rifiutare la proposta della Pettinelli, scagliandosi fortemente contro la collega.

“Ti devi stare zitta un attimo”, ha esclamato Lorella, cercando di finire il suo discorso tra le mille interruzioni di Anna. Dopodiché, ha spiegato perché considera l’auto-tune uno strumento fondamentale per lo stile di Mida. Ma, soprattutto, l’ha invitata a smettere di rivolgersi agli allievi in questo modo. “Smettila di parlare male degli altri allievi per mettere in risalto i tuoi”, ha tuonato la Cuccarini, ricevendo una straordinaria ovazione da parte del pubblico.

Il primo ad esprimersi tra i giudici è stato Cristiano Malgioglio, che ha concordato con Lorella Cuccarini, ritenendo il guanto non equo. Dopo essere stato interrotto più volte, si è alzato per andare verso la Pettinelli. A dividerli, è arrivato subito Giuseppe Giofrè. La decisione definitiva è andata a Michele Bravi, che ha contestato sempre Anna, annullando ufficialmente il guanto.

Non contenta, la Pettinelli ha proposto subito un altro guanto di sfida, questa volta tra Lil Jolie e Sarah. Secondo la speaker radiofonica, Sarah sa cantare solo tramite faccette e mossette, mancando d’interpretazione. Per questo, ha proposto la canzone “Quando finisce un amore” di Riccardo Cocciante. Sebbene, questa volta, il guanto è stato accettato, la Cuccarini ha avuto comunque qualcosa da rimproverare alla collega. Anna ha infatti definito Sarah una “Lolita 3.0“, un termine che Lorella ha definito del tutto inappropriato, soprattutto venendo da una donna matura come lei nei confronti di una 18enne.

C’è da dire che Lorella Cuccarini ha ragione. Aldilà dei gusti personali sugli allievi, Anna Pettinelli tende a esprimersi in modi che possono sembrare inappropriati nei confronti degli stessi. I professori dovrebbero fungere da guide per i concorrenti, aiutandoli a migliorare attraverso le critiche. Tuttavia, molti commenti di Anna risultano essere più denigratori che costruttivi, specialmente per giovani artisti che stanno muovendo i primi passi nel mondo della musica.