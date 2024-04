Amici 23, la sostituta di Gaia non balla e si salva: le giuste proteste

Questa sera, sabato 14 aprile, su Canale 5 è andata in onda la quarta puntata del Serale di Amici. Anche questa volta, gli allievi si sono sfidati in tre agguerritissime manche. Il cerchio si stringe sempre di più e i professori stanno cercando in tutti i modi di tenere i proprio ragazzi fino alla fine. A volte, però, i metodi usati non sono totalmente giusti. Com’è noto, nei giorni scorsi Gaia ha avuto un infortunio che le impedisce di poter ballare per almeno tre settimane. Invece di farla ritirare com’è solito fare, però, Raimondo Todaro e Anna Pettinelli le hanno proposto di far ballare una sostituta per tre puntate, ovvero un’ex allieva della scorsa edizione di nome Aurora. Nel caso Aurora dovesse salvarsi, Gaia potrà tornare in gara in semifinale. Ma, se la ballerina dovesse essere eliminata, anche Gaia dovrà andare a casa.

Dunque, in puntata, erano presenti sia Aurora che Gaia. La ballerina è entrata in studio con il tutore. Non potendo camminare normalmente né tanto meno salire per la pedana, è stata anche portata in braccio da due collaboratori del programma. La scena è stata alquanto imbarazzante e ha scatenato una pioggia di critiche sul web. A detta di molti, non era necessario farla apparire in questo modo. E, inoltre, per alcuni pare evidente che non possa riprendersi in sole tre settimane. Ma, non è finita qui. Difatti, è una successa una cosa ancora più surreale.

La squadra formata da Anna Pettinelli e Raimondo Todaro è scesa in campo nella terza manche, schierando Martina e Lil Jolie. L’unica a non esibirsi del team? Ebbene, proprio la sostituta di Gaia, Aurora. A perdere sono stati infine i “Pettidoro” e, nonostante ciò, Alessandra Celentano e Rudy Zerbi hanno mandato al ballottaggio solo Lil Jolie e Martina, risparmiando Aurora. In questo modo, quest’ultima (e di conseguenza Gaia) hanno avuto il posto assicurato alla prossima puntata senza neanche esibirsi.

Insomma, una scelta veramente ingiusta nei confronti degli altri concorrenti. Alla luce di tutto ciò, a molti dei fan di Amici viene difficile non arrivare alla conclusione che Gaia arriverà sicuramente in semifinale, senza però sudarsela come gli altri. Se già la scelta di questa sostituzione ha fatto storcere il naso, questi palesi favoritismi sono ormai impossibili da ignorare.