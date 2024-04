Amici 23, chi è l’eliminato della 6° puntata: svolta e segnalazione

Chi è stato eliminato nella sesta puntata del Serale di Amici 23? Arriva una segnalazione che indica il nome del presunto eliminato definitivo dell’appuntamento che andrà in onda sabato 27 aprile 2024. Ormai questa edizione del talent show è agli sgoccioli e a breve il pubblico di Canale 5 assisterà alla finale. Prima, però, devono avvenire nel corso delle ultime puntate delle eliminazioni. Ieri è stata registrata la puntata che andrà in onda questo sabato sera e le anticipazioni di SuperGuidaTv segnalano che al ballottaggio finale sono finite due ragazze, ovvero Martina e Sofia. In ogni caso avverrebbe una svolta nel talent show.

Secondo le anticipazioni della registrazione della sesta puntata, nel corso delle varie manche sono finiti al ballottaggio Holden, Sofia e Martina. Il cantante di Nuvole è riuscito subito a salvarsi, grazie al voto dei giudici. Pertanto, il figlio di Paolo Carta per il momento non rischia l’eliminazione. Discorso diverso per Sofia e Martina, le quali hanno dovuto sfidarsi in un ultimo ballottaggio. In quanto l’eliminato definitivo viene ormai annunciato in Casetta da Maria De Filippi, gli spettatori presenti in studio non possono dare anticipazioni certe al riguardo. Pertanto, va precisato che la conferma arriva sempre durante l’ultima parte della messa in onda della puntata di sabato sera.

Nonostante ciò, arriva la segnalazione su chi sarebbe l’eliminato della sesta puntata del Serale di Amici 23. In queste ore, Novella2000.it ha ricevuto da parte di alcuni fan presenti alla registrazione l’indiscrezione sull’eliminazione: sarebbe Martina l’eliminata. La cantante sarebbe stata vista mentre lasciava gli studi Mediaset. Tale segnalazione va comunque presa con le pinze, in attesa di scoprire come stanno davvero le cose tramite la puntata che andrà in onda nella prima serata del 27 aprile 2024.

Il cerchio si stringe e ora qualunque eliminazione può generare importanti svolte nelle squadre. L’uscita di scena di Martina andrebbe a creare una particolare situazione: la squadra di Anna Pettinelli e Raimondo Todaro non esisterebbe più. Infatti, nel loro team è rimasta solo la cantante in gioco e la sua eliminazione genererebbe dunque questo colpo di scena. Se così fosse, nelle prossime puntate si affronterebbero tra loro solo due squadre, quelle capitanate da Rudy Zerbi – Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini – Emanuel Lo.

Una svolta decisiva ci sarebbe anche se l’eliminata fosse Sofia. Questo perché, in questo caso, in gioco al Serale resterebbero solo due ballerini, quelli guidati da Alessandra Celentano, ovvero Marisol e Dustin. Con l’uscita di scena di Sofia, sarebbe certo il posto da vincitore nella sezione danza per uno dei due allievi della storica insegnante del talent show. Non resta che attendere la messa in onda della sesta puntata per scoprire chi è l’eliminata tra Martina e Sofia.