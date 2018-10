Amici 2019, mai più puntate del sabato? Le ultime anticipazioni

Il sabato di Amici 2019? Non potrebbe esserci più

Non ci saranno più puntate del sabato di Amici 2019? Questo è l’obiettivo di Maria De Filippi. Un obiettivo che si prefigge ogni anno e che, fino a questo momento, non è riuscita a raggiungere. Ma la prossima edizione del talent show potrà accontentarla. La conduttrice ha sempre espresso le sue perplessità sul sabato: il Serale di Amici avrebbe potuto tenere incollati al piccolo schermo più telespettatori se solo la messa in onda fosse stata diversa. Sappiamo bene tutti che i giovani preferisco uscire nel weekend, piuttosto che stare a casa a seguire Amici di Maria De Filippi (a meno che non abbiamo scoperto un nuovo idolo!).

Cambio di programmazione del Serale di Amici 2019: i possibili giorni di messa in onda

L’ultima edizione del Serale di Amici non ha funzionato bene: vuoi per il solito giorno della settimana scelto vuoi per un cast esplosivo di Ballando con le stelle, gli ascolti non sono stati eccellenti. Al termine dell’ultima edizione del programma, la De Filippi ha ribadito di essere intenzionata a cambiare il giorno di messa in onda del talent. E questa volta pare che Mediaset l’abbia accontenta. Il sito Dagospia ha scritto che il Serale di Amici 2019 potrebbe essere trasmesso molto probabilmente o la domenica o il lunedì (quest’ultimo è un giorno perfetto a detta della conduttrice). Delle anticipazioni su Amici che si aggiungo a quelle di cui vi abbiamo parlato negli ultimi giorni.

Mai più Ballando contro Amici? Un nuovo rivale per il programma di Milly Carlucci

Gli ascolti di Amici 2019 potrebbero così aumentare. I ragazzi lo seguiranno con più piacere (senza sacrificare il sabato sera) e i meno giovani non saranno indecisi se seguire Ballando con le stelle o Amici di Maria De Filippi. Bisogna fare una distinzione fra i telespettatori di Amici e quelli di altri programmi della De Filippi come C’è posta per te o Tu sì que vales: il talent show è seguito prettamente da giovani che sostengono i propri beniamini. La richiesta di Maria verrà accolta questa volta? Se così fosse, saremmo proprio curiosi di conoscere il programma televisivo che si sconterà con Ballando con le stelle!