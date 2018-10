Maria De Filippi vuole Giorgia ad Amici: “Faccio opera di convincimento”

Maria De Filippi vuole Giorgia giudice ad Amici 2019: la proposta ufficiale

Il sogno di Maria De Filippi? Avere Giorgia giudice al Serale di Amici 2019. O anche 2020. Insomma avere Giorgia ad Amici. Da anni spunta il nome della cantante ogni volta che ci avviciniamo alla fase serale del talent show e un motivo c’è. Queen Mary vuole davvero Giorgia nel suo cast, a quanto pare le sta chiedendo di partecipare al programma da un bel po’ di tempo e glielo ha richiesto, stavolta pubblicamente! Giorgia è stata ospite del programma Io le donne non le capisco su Radio Radio, condotto da Sonia D’Agostino, e Maria De Filippi è intervenuta telefonicamente per ribadire il suo invito: “Io lo chiedo ogni anno a Giorgia di fare il giudice. Vieni a fare il giudice!”.

Giorgia giudice ad Amici 2019? La cantante prende tempo

La risposta di Giorgia sembra non annunciare un suo arrivo imminente ad Amici di Maria De Filippi: “Non mi sento pronta emotivamente. Non ho l’emotività. Se mi vorrai ancora adesso che sto invecchiando un pochetto magari mi strutturo un po’. Ho visto come tornava Emanuel e aveva una carica incredibile, era entusiasta”. Sappiamo bene che Maria saprebbe convincere chiunque e infatti non ha intenzione di mollare la presa su Giorgia giudice ad Amici: “Sono convinta che quando dici di non essere preparata emotivamente è perché pensi che dire di no a qualcuno sia destabilizzante. Ma ti posso garantire che i ragazzi che vengono ad Amici non sono gente che vuole stare davanti alla telecamera. Non è che se tu gli dici no gli distruggi la vita”. E poi ancora: “Può essere che l’anno prossimo provino un altro talent o vanno sul Web. Ti ho convinta?”.

“Te lo richiederò”, Maria De Filippi corteggia Giorgia per averla ad Amici

Naturalmente Giorgia si è sentita lusingata da questo corteggiamento: “Sono onorata e mi sento una cretina a dirti di no, ma sai che ti dico sempre la verità”, ha replicato la cantante. Maria De Filippi si sarà rassegnata a non avere Giorgia come giudice al Serale di Amici? Ovviamente no: “Io glielo chiedo sempre perché quando metti delle persone in giuria devi mettere persone credibili che i ragazzi rispettino. Ora faccio opera di convincimento. Te lo richiederò, facciamo così“.