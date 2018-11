Amici casting puntata di oggi: tra lacrime e concorrenti eliminati

Casting di Amici 18, oggi 6 novembre: le esibizioni dei nuovi concorrenti

Cosa è successo nella puntata di oggi di Amici casting 2018/2019? Alcuni concorrenti sono stati eliminati, altri invece sono riusciti a superare il secondo step ricevendo tanti complimenti da parte dei professori. Abbiamo visto diversi ballerini in difficoltà perché gli insegnanti li hanno messi duramente alla prova. Mariaselene, per esempio, non ce l’ha fatta. E ha rinunciato al suo sogno di diventare un’allieva della classe di Amici 18. Ma potrebbe sempre rifarsi l’anno prossimo. Oggi 6 novembre 2018, abbiamo riascoltato dei cantanti che hanno confermato di avere stoffa mentre altri non sono riusciti ad arrivare dritto al cuore dei professori con le loro esibizioni.

Hale in lacrime oggi ad Amici casting

Tra i più bravi della puntata di Amici di oggi c’è stata sicuramente Emma, la sorella di una ballerina famosa (ha partecipato anche lei al talent). Abbiamo rivisto anche colui che è stato definito dagli insegnanti “il ballerino più bravo di questa edizione“, che sicuramente andrà lontano. Molto lontano. Hale ha fatto commuovere gli insegnanti cantando Camilla, un suo inedito ispirato a un fatto di cronaca. Toccante. Anche lui non è riuscito a trattenere le lacrime. Ma chi sono gli altri concorrenti di Amici 2018/2019 promossi e bocciati?

Concorrenti eliminati e promossi di Amici 2019

Questi sono i nomi di cantanti e ballerini passati al prossimo step e quelli che non sono riusciti a superare la prova:

Samuele (cantante) promosso;

Hale (cantante) promosso;

Daniele (ballerino) promosso;

Alex (ballerino) promosso;

Francesco (ballerino) promosso;

Federico (ballerino) promosso;

Emma (ballerina) promossa;

Mariaselene (ballerina) bocciata;

Kevin (cantante) promosso;

Camilla (cantante) promossa;

Ludovica (cantante) promossa.

Questo è quello che è successo nella puntata di Amici di oggi 6 novembre 2018. La terza fase, per i concorrenti, sarà ancora più difficile. Verranno continuamente giudicati. Le critiche non finiranno qui. Anche al Serale non mancheranno: i giudici di Amici 2019 non si tratteneranno sicuramente!