Amici Casting oggi, professori sorpresi: “Abbiamo trovato il ballerino più bravo”

Il ballerino più bravo di Amici casting oggi: puntata del 02/11/2018 di Real Time

Oggi, ad Amici casting, è successo un episodio inaspettato. I professori di danza sono rimasti piacevolmente sorpresi da un ragazzo di 17 anni che nella vita sogna di diventare un grande professionista nella danza. Non succede quasi mai che gli insegnanti si lasciano andare a grandi complimenti o che si trovano davvero concordi. E invece nella puntata di Amici 18 di Real Time è successo. Il ballerino Daniele ha ricevuto tanti complimenti. Non si sarebbe mai aspettato una reazione di quel tipo da parte degli insegnanti. Credeva addirittura di aver sbagliato qualche passo e di non aver dato il meglio di sé. E invece…

Daniele, il ballerino di Amici 18 che ha stregato i professori

Per Daniele, il ballerino di hip hop di Amici casting 2018/2019, ci sono state frasi di questo tipo: “Tu sei l’hip hop! Tu sei il miglior ballerino!”. Una puntata particolare di Amici di oggi 2 novembre 2018 perché non solo abbiamo conosciuto il ballerino più bravo di questa edizione del talent (a detta degli insegnanti), ma anche un ex vincitore di Sanremo che ha voluto rimettersi in gioco. Se non avete visto le esibizioni dei due ragazzi e vorreste rivederle, la replica della puntata è già disponibile. E chi sono stati invece gli altri possibili concorrenti di Amici 18 che sono passati al prossimo step?

Oggi Amici casting: i possibili concorrenti che sono passati

Qui di seguito troverete i nomi di ballerini e cantanti che sono stati promossi o bocciati:

Daniele (ballerino) promosso;

Alessandro Casillo (cantante) promosso;

Giulia (ballerina) eliminata;

Jefeo (cantante) promosso;

Federico (cantante) promosso;

Ellynora (cantante) promossa;

Nicolò (cantante) eliminato;

Alessia (ballerina) promossa;

Rebecca (ballerina) promossa;

Erik (ballerino) promosso;

Ludovica (cantante) promossa.

Tra questi ragazzi si nasconde il vincitore di Amici 2018/2019?