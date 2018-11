Giudici Amici 2018/2019: quattro cantanti famosi al Serale?

I giudici di Amici 18 del Serale: quattro cantanti famosi?

Dobbiamo chiarire chi sono i giudici di Amici 2018/2019. Negli ultimi giorni sono trapelate diverse curiosità sui loro nomi e potremmo assistere a qualche graditissimo ritorno. Maria De Filippi si avvalerà ancora una volta di personaggi professionali in grado di fare delle critiche costruttive agli allievi della scuola. Abbiamo visto artisti con la “a” maiuscola sedersi sulla poltrona del giudice. Anche attori di fama internazionale che, con i loro commenti, hanno impreziosito le puntate del Serale di Amici. I giudici avranno quindi anche in questa edizione il compito di scovare il talento migliore.

Amici 2018/2019 giudici: Maria De Filippi sta convincendo alcuni artisti

A Tu si que vales, Loredana Bertè ha parlato dei suoi prossimi impegni lavorativi e pare che, fra questi, ci sia anche Amici. Maria De Filippi ha usato nuovamente delle parole stupende per lei ed è chiaro che la voglia nuovamente nel talent show. Indimenticabili le sue critiche nei confronti di Briga. Con lei ci potrebbe essere al Serale di Amici 18 Marco Mengoni: un cantante che la De Filippi corteggia sempre così come Giorgia, che ha appena presentato il suo album di cover Pop Heart.

Emma Marrone e Alessandra Amoroso ad Amici 18?

Il lizza ci sono anche Fabio Rovazzi ed Emma Marrone. La cantante salentina ha da poco presentato il suo singolo Mondiale (e il suo attuale fidanzato?). Potremmo vederla nuovamente nel cast di Amici di Maria De Filippi. E forse anche Alessandra Amoroso, che l’anno scorso ha dovuto abbandonare prima il talent show di Canale 5 per importanti impegni di lavoro. Le news sui giudici di Amici 18 non si fermeranno di certo qua. Sta pian piano prendendo forma la classe di questa nuova edizione e, non appena scopriremo i nomi dei concorrenti, sapremo anche se questi artisti verranno confermati oppure no.