Emma Marrone fidanzata con un attore famoso? Il gossip non si ferma

Chi è il fidanzato di Emma Marrone? Gossip su un famoso attore

Emma Marrone si è fidanzata o è ancora single? Recentemente i fan si sono domandati se nel suo cuore ci sia un altro uomo. Dopo alcune storie importanti – che però non sono finite come avrebbe voluto -, la cantante si merita di avere un amore con la “a” maiuscola. E chi la segue spera che ciò possa avvenire molto presto. Per questo, ogni volta che compare nelle Instagram stories assieme a un bel ragazzo, quest’ultimo viene immediatamente bollato come “il nuovo fidanzato di Emma Marrone“. Adesso è il turno di un attore famoso, che sicuramente anche voi conoscete. Ha recitato in Suburra, una serie televisiva di successo in cui ha interpretato Alberto Spadino Anacleti. Avete capito di chi stiamo parlando?

Emma Marrone sta insieme a un attore? La verità

Gli ultimi gossip su Emma Marrone riguardano il suo ipotetico fidanzato: l’attore Giacomo Ferrara. Molti suoi sostenitori sono convinti che tra i due ci sia del tenero, ma la cantante non ha mai confermato nulla. Anzi, il più delle volte, durante le Instagram stories, lo ha presentato come un suo grande amico. Tutto qui. Dopo che la Marrone ha parlato di matrimonio, c’è stato qualcuno che si è chiesto se avesse già un compagno. Parlare di nozze non significa però avere automaticamente un fidanzato. Emma Marrone è single.

News Emma Marrone: concentrata su “Mondiale”

“L’assurdità di incontrarsi sempre alla stessa ora in stazione”. Questa è stata una delle ultime frasi che Emma ha usato per commentare una foto di lei e Giacomo Ferrara. Ultimamente hanno passato parecchio tempo insieme, ma la cantante non può pensare all’amore: è concentrata a rendere tutto perfetto per l’uscita di Mondiale, il suo ultimo singolo. Del quale ha anticipato una piccola parte su Instagram: “C’è un’arma infallibile che chiamano amore. Siamo in guerra. Quale guerra? In che nome?”. Potremmo vedere Emma Marrone ad Amici 2018/2019 non appena si concluderanno i casting. Ci racconterà qualcosa di più della sua vita privata?