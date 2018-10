Emma Marrone parla di matrimonio: “La vita è una sorpresa continua”

Emma Marrone matrimonio: la cantante si confessa su Instagram

Il matrimonio di Emma Marrone? Ci sarà. Ma in un futuro piuttosto lontano. La cantante salentina deve cercare prima la persona giusta. In amore non è stata molto fortunata: con Stefano De Martino ha avuto una storia fatta di alti e bassi – poi lui si è fidanzato prima e sposato poi con Belen Rodriguez – mentre con Marco Bocci l’amore è finito dopo non pochi mesi. Con loro continua comunque ad avere un ottimo rapporto. Anche se è stato difficile perdonare De Martino. Acqua passata non macina più! E in questo momento la cantante di Mi parli piano è proiettata verso il futuro. Un futuro che si preannuncia roseo e fatto di altri grandissimi successi.

Emma Marrone è fidanzata e pensa al matrimonio? La risposta

Tra non molto, la Marrone lancerà il suo nuovo singolo che inizierà con la lettera “m”. I fan più simpatici hanno proposto nomi improbabili e qualcuno ha parlato anche di matrimonio. Emma Marrone ha risposto in questo modo a chi le ha chiesto di sposarlo su Instagram: “Non mi sento ancora pronta per questo passo così importante della vita. Però ci penserò. E comunque grazie per avermelo chiesto. Pensavo che non mi sarebbe mai successo. E invece la vita è una sorpresa continua”. Non è pronta, ma questo non significa che non abbia un fidanzato (e negli ultimi giorni si è chiacchierato molto di lui).

News Emma Marrone: il nuovo singolo è “Malelingue”

Recentemente si è anche parlato del suo rapporto con Elodie Di Patrizi e finalmente è stata fatta chiarezza. Emma non vuole farsi nemici. Dalla sua parte ci sono quei sostenitori che non la lasciano mai, che l’hanno sempre seguita nei suoi nove anni di carriera (chissà se festeggerà il decimo a Sanremo come Alessandra Amoroso) e adesso tutti loro si chiedono quale sarà il suo inedito estratto dall’album Essere qui. Ve lo diciamo noi: Malelingue!