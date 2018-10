Emma Marrone allo scoperto col nuovo fidanzato? Video della cantante

Emma Marrone esce allo scoperto con il nuovo fidanzato? I video pubblicati dalla cantante

Emma Marrone ha finalmente ritrovato l’amore? Sulla cantante salentina i gossip impazzano da tempo. Tanti i flirt attribuitile, tante le smentite della diretta interessata. Ma stavolta, forse, non si tratta di una voce senza fondamento. A far pensare che ci sia qualcosa di vero sono le ultime Stories pubblicate su Instagram dall’interprete che si è ritratta in compagnia di Giacomo Ferrara, l’attore nato a Chieti che nella serie Tv prodotta da Netflix, Suburra, ha interpretato il ruolo di Spadino.

Giacomo Ferrara ed Emma Marrone in viaggio insieme: è scattato l’amore tra la cantante e l’attore abruzzese?

Emma e l’attore abruzzese sono apparsi tra le Instagram Stories postate dalla stessa Marrone che ha pubblicato nelle scorse ore due filmati con tanto di filtri grafici teneri e con tanto di cuoricini rosa. Giacomo e la cantante, sempre da quanto si apprende dai video, si sono incontrati alla stazione Centrale di Milano e hanno preso assieme un treno (viaggio di svago o di lavoro?), stuzzicandosi con battute e risate. A far pensare che ci sia qualcosa in più di una semplice amicizia ci sono anche gli avvistamenti dei due risalenti a qualche mese fa. Che Emma, questa volta, abbia davvero ritrovato l’amore?

Emma Marrone e l’amore: “Sei innamorata? Non lo so”

“Sei innamorata?” “Non lo so, probabilmente non lo sono“. Pochi giorni fa la cantante rispondeva così a Candida Morvillo, giornalista del ‘Corriere della sera’ a cui ha concesso una bella chiacchierata. ‘Quel non lo so’ e quel ‘probabilmente’ avevano subito acceso i fan di Emma, che, vedendo che la loro beniamina non aveva risposto negativamente alla domanda in modo deciso, erano subito andati a caccia dell’uomo del mistero, dell’uomo del ‘non lo so’ della Marrone. Oggi, l’uomo del mistero ha forse trovato un’identità in Giacomo Ferrara. Chissà se è amore o se invece è soltanto una forte amicizia a cui farà seguito la solita smentita dell’interprete: “Nessun fidanzato, al momento”.