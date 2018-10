Alessandra Amoroso a Sanremo 2019? Andrea Dondoni conferma: “È un sì”

Alessandra Amoroso possibile concorrente di Sanremo 2019

Ci sarà Alessandra Amoroso a Sanremo 2019? La notizia ha dell’incredibile. Ogni anno, tutti le chiedono se farà parte del cast dei Big oppure no. E questo potrebbe essere proprio l’anno giusto. L’anno del cambiamento. A differenza della maggior parte dei vincitori di Amici di Maria De Filippi, la cantante leccese non ha mai preso parte alla kermesse. L’abbiamo vista solo due volte sul palco dell’Ariston: quando ha duettato con Valerio Scanu, prima, e con Emma Marrone poi. E ha portato bene a entrambi visto che il primo aveva trionfato con Per tutte le volte che, la seconda invece con Non è l’inferno, un pezzo scritto dai Modà. E l’anno prossimo potremmo vederla gareggiare da sola al Festival di Sanremo 2018. Una gara canora che verrà organizzata sempre da Claudio Baglioni.

Novità sulla partecipazione a Sanremo di Alessandra Amoroso

Durante la conferenza stampa dedicata al nuovo disco di Alessandra Amoroso 10 Io (nato per celebrare i suoi dieci anni di carriera), la cantante avrebbe fatto ben intendere che ci sarà tra i concorrenti di Sanremo 2018. Piccola parentesi: con lei ci potrebbe essere anche la vulcanica Loredana Bertè. Il sito di musica Soundsblog ha riportato quello che è successo quando è stato chiesto all’Amoroso se parteciperà al Festival della Canzone Italiana. Alla domanda dei giornalisti, Alessandra è rimasta in silenzio. Non ha detto veramente nulla. Andrea Laffranchi ha chiosato: “Significa che è un sì”. Ha commentato anche Andrea Dondoni: “Se non si fosse capito, è sì”. E Alessandra che ha fatto? Ha evitato le domande rispondendo così: “Parliamo di oggi”.

Alessandra Amoroso festeggia i 10 anni di carriera al Festival di Sanremo?

Sarebbe un colpaccio, per Claudio Baglioni, avere una cantante come Alessandra Amoroso al Festival di Sanremo. Non sarebbe comunque impossibile vederla alla kermesse: quale modo migliore di festeggiare i dieci anni di carriera partecipando a Sanremo 2019? Avrebbe quindi nel cassetto un brano-bomba che potrebbe rivelare solo a febbraio. In occasione proprio di Sanremo. Un Festival condotto da uno dei suoi idoli: Claudio Baglioni. Un motivo in più per non essere assente.