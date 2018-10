Sanremo 2019, Loredana Bertè in gara? Le sorprese di Claudio Baglioni

Festival di Sanremo 2019, Claudio Baglioni: Loredana Bertè in gara tra i Big

Claudio Baglioni ha iniziato a lavorare al Festival di Sanremo. La kermesse canora dedicata alla musica italiana sta per tornare e per il secondo anno consecutivo sarà il noto cantautore ad occuparsi della direzione artistica. Al momento non sono ancora stati svelati i nomi dei co-conduttori che affiancheranno l’autore di ‘Questo Piccolo Grande Amore’. E non sono stati ufficializzati i nomi dei Big in gara. Unica cosa certa è che le Nuove Proposte avranno modo di esibirsi e mettersi in competizione nel corso di alcune serate in onda a Dicembre. L’ultimo numero del settimanale Chi ci ha però regalato una grande e curiosissima chicca di gossip riguardo ad una grande cantautrice italiana che pare sia pronta a mettersi nuovamente alla prova e partecipare alla gara tra Big.

Claudio Baglioni di nuovo a Sanremo: Loredana Bertè tra i concorrenti in gara

Sul giornale diretto da Alfonso Signorini, leggiamo: “Claudio Baglioni inizia a calare i jolly per la seconda edizione del suo Festival di Sanremo: in gara tra i big, infatti, ci sarà il ritorno della mitica Loredana Bertè.” L’ultima volta che la grande Loredana Bertè ha cantato sul palco del teatro Ariston era il 2012, quando ha gareggiato in coppia con Gigi D’Alessio, conquistando il quarto posto. A quanto pare, la donna è pronto a rimettersi in gioco e senza dubbio ci regalerà sorprendenti emozioni e anche qualche inaspettata sorpresa.

Sanremo 2019, torna Claudio Baglioni: i primissimi dettagli sul nuovo Festival

Al momento non c’è nulla di certo, anche se sono iniziati a trapelare alcuni probabili nomi sui possibili Big in gara. Oltre alla Bertè, potrebbero arrivare anche Riccardo Marcuzzo, Giusy Ferreri e Gigi D’Alessio. In ogni caso, non ci resta che attendere ancora un po’ di tempo e capire chi si renderà il nuovo protagonisti del Festival di Sanremo di Claudio Baglioni.