Sanremo 2019: svelati i nomi dei primi (probabili) cantanti in gara

Sanremo 2019, prime indiscrezioni sul Festival: ecco chi potrebbe partecipare tra i big in gara

Mancano ancora diversi mesi al debutto del Festival Di Sanremo 2019 ma, oggi, le prime indiscrezioni sull’evento sono già iniziate a trapelare. Nell’ultimo numero del settimanale Chi, infatti, sono stati rivelati i nomi dei cantanti che, nella prossima edizione, potrebbero essere tra i big in gara. La lista dei partecipanti, stando a quanto scritto dal giornale di Alfonso Signorini, pare infatti stia prendendo già forma. Tra le novità indiscusse, però, sicuramente c’è il probabile debutto di Gigi D’Alessio sul palco dell’Ariston non come solista ma in coppia. Con chi? Non si sa, bisognerà aspettare ancora un po’ per scoprilo.

Sanremo 2019, tra i big c’è anche Riki: Riccardo Marcuzzo di Amici potrebbe essere tra i cantanti scelti per la prossima edizione

Personaggi importanti, grandi icone nel presente e del passato ma anche volti giovani e nuovi. Oltre a quello di Gigi D’Alessio, come è facile intuire, altri nomi sono stati fatti oggi nella rubrica Chicche di Gossip di Chi. Secondo il giornale di Alfonso Signorini, infatti, la produzione pare che stia valutando al momento dei papabili cantanti da far esibire tra i big. Tra questi, nello specifico, ci sarebbero: Riki (Riccardo Marcuzzo di Amici), Giusy Ferreri e Loredana Bertè. Nella rosa degli artisti in gara, inoltre, ci sarà anche un rappresentante dello stile rap o trap ma, in questo caso, niente è ancora stato deciso.

Festival di Sanremo 2019: chi presenterà insieme a Claudio Baglioni?

Niente di definitivo o ufficiale è ancora trapelato nemmeno sui possibili conduttori che, dopo Michelle Hunziker e Piefrancesco Favino, affiancheranno Claudio Baglioni nella prossima edizione del Festival di Sanremo. Il direttore artistico, però, pare che abbia già espresso delle preferenze. Voci dicono che, per quanto riguarda la presentatrice femminile, la scelta finale potrebbe ricadere su Miriam Leone o Paola Cortellesi ma, anche in questo caso, i giochi sembrerebbero essere ancora aperti.