Sanremo: Miriam Leone sogna il Festival, ma Baglioni punta un’altra attrice

Festival di Sanremo: Miriam Leone punta il palco dell’Ariston e sogna la conduzione insieme a Claudio Baglioni

Su chi saranno i volti noti che affiancheranno Claudio Baglioni al Festival di Sanremo si continuano oggi a fare supposizioni e scommesse. L’ultima interessata a salire sul palco dell’Ariston, stando a quanto riportato dal settimanale Oggi, pare che sia l’ex Miss Italia Miriam Leone. L’attrice, nello specifico, pare che sogni la co-conduzione al fianco del direttore artistico riconfermato quest’anno. Claudio Baglioni prenderà in considerazione quest’auto-candidatura? Intanto, secondo il Fatto Quotidiano, pare che il cantante abbia messo gli occhi su un’altra attrice, ovvero: Paola Cortellesi, artista molto apprezzata da Baglioni per la sua bravura e versatilità.

Miriam Leone pronta il Festival di Sanremo: il sogno dell’ex Miss Italia

“Miriam Leone è in un momento professionale molto felice” si legge nella rubrica Pillole di Gossip di Oggi “L’attrice siciliana è infatti molto richiesta sia dal piccolo che dal grande schermo”. L’ex Miss Italia, però, sembrerebbe avere un preciso sogno nel cassetto. Quale? Stando a quanto emerso “Gira voce che sogni di salire sul palco dell’Ariston e di affiancare Claudio Baglioni alla conduzione del prossimo Festival di Sanremo”. Se i desideri della bella Miriam verranno esauditi o se invece siano destinati a rimanere tali noi, al momento, non possiamo saperlo. L’ultima parola, ovviamente, spetterà al direttore artistico che, come anticipato sopra, sembrerebbe già avere le idee chiare al riguardo.

Festival di Sanremo: chi prenderà il posto di Pierfrancesco Favino?

Claudio Baglioni, anche quest’anno, pare abbia intenzione di riproporre a Sanremo lo stesso schema vincente dello scorso anno. Accanto a lui nella conduzione, dunque, ci saranno un uomo e una donna. Per quanto riguarda il co-conduttore maschio, nello specifico, di recente è saltato fuori sempre più spesso il nome di Giorgio Pasotti. Sarà proprio lui il fortunato? Staremo a vedere.