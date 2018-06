Festival di Sanremo: Baglioni vuol Giorgio Pasotti nella prossima edizione

Festival di Sanremo: Claudio Baglioni punta Giorgio Pasotti per la prossima edizione

Pare che Claudio Baglioni, riconfermato direttore artistico per la prossima edizione del Festival di Sanremo, abbia messo gli occhi su Giorgio Pasotti. Il cantante, nello specifico, sarebbe davvero intenzionato a rivoluzionare le cose, partendo appunto dalle persone che lo affiancheranno nella conduzione. Secondo il settimanale Oggi, nella lizza dei papabili co-conduttori ci sarebbe appunto proprio l’attore Giorgio Pasotti, voluto appunto fortemente da Baglioni. Se la proposta sia già stata fatta o se le trattative siano chiuse o ancora in corso, però, non lo sappiamo.

Giorgio Pasotti al Festival di Sanremo? L’indiscrezione del settimanale Oggi

“Gira voce che Claudio Baglioni, che anche nel 2019 avrà la direzione artistica del Festival di Sanremo, abbia puntato l’attore Giorgio Pasotti”, questo è stato scritto nella rubrica Pillole di Gossip di Oggi. Il ruolo scelto per l’attore? “Pare che lo voglia accanto a sé all’Ariston come fece Piefrancesco Favino lo scorso anno”. Adesso, dunque, verrebbe da chiedersi: chi sarà invece la donna che prenderà nella prossima edizione del Festival della musica Italiana il posto di Michelle Hunziker? Claudio Baglioni avrà le idee chiare anche su questo o forse ci sta ancora pensando?

Festival di Sanremo, Michelle Hunziker non è stata confermata: Baglioni vuole qualcun altro

La notizia secondo la quale Michelle Hunziker non sarebbe stata confermata per la prossima edizione del Festival è stata data ieri proprio dal settimanale Chi. Il giornale di Signorini, infatti, aveva scritto dell’intenzione di Baglioni di mettere qualcun altro al posto della showgirl e dell’attore Pierfrancesco Favino. Ebbene, stando alle ultime indiscrezioni, sembra proprio che c’abbia azzeccato sul co-conduttore maschile. Non ci resta che aspettare quindi per sapere chi sarà invece la donna (o forse un altro uomo?) a prendere il posto della moglie di Tomaso Trussardi.