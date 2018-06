Michelle Hunziker rimane a Mediaset: confermata per la prossima stagione di Vuoi Scommettere

Stagione televisiva ricca di impegni quella appena passata per Michelle Hunziker. Dopo il successo del Festival di Sanremo, infatti, la showgirl ha debuttato anche a Mediaset con Vuoi Scommettere. Il programma di Canale 5 inoltre, stando all’ultima indiscrezione del settimanale Chi, pare che sia stato confermato anche per la prossima stagione. La rete vorrebbe ancora una volta Michelle Hunziker al timone che, in questo modo, avrebbe la possibilità di vestire i panni di conduttrice di nuovo insieme alla figlia. Con lei infatti, anche nella prossima edizione, pare ci sarà sempre la figlia Aurora Ramazzotti che, dopo l’esperienza a X Factor, quest’anno ha lavorato con la madre in un programma televisivo.

Michelle Hunziker di nuovo a Vuoi Scommettere ma non per Sanremo: Baglioni vuole altro

Le possibilità di vedere di nuovo il duo formato da Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino a Sanrem0, invece, pare siano veramente basse. Nella rubrica Chicche di Gossip di Chi, difatti, è stato scritto: “Michelle Hunziker sarà libera di concentrarsi sul programma condotto con la figlia Aurora Ramazzotti”. Il motivo? “Sembra che Claudio Baglioni, direttore artistico del Festival di Sanremo, stia rivoluzionando la squadra e cercando alternative alla Hunziker e a Pierfrancesco Favino“. Riuscirà il cantante nella sua impresa? Staremo a vedere.

Michelle Hunziker: gli abiti indossati al Festival di Sanremo 2018

Protagonisti indiscussi del Festival di Sanremo, ogni anno, sono sicuramente i look scelti dai protagonisti dell’evento. Conduttori, cantanti e ospiti, infatti, sono costantemente osservati dagli occhi dei più curiosi (esperti e meno esperti) che spesso si divertono a dare un giudizio, positivo o negativo che sia, sulle scelte da questi fatte. Quest’anno Michelle Hunziker per le quattro serate a Sanremo, per la precisione, ha scelto di vestire: Giorgio Armani, Moschino, Alberta Ferretti e Trussardi.