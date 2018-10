Marco Mengoni giudice di Amici? Maria De Filippi lo vuole nel cast: tutti i dettagli

Marco Mengoni sbarca ad Amici? Maria De Filippi lo vuole come giudice al serale

Continua il toto nomi sui personaggi che, a partire dalla prossima edizione, entreranno a far parte del cast di Amici di Maria De Filippi come professori o giudici al serale. L’ultimo su cui molti stanno puntando, al momento, pare essere Marco Mengoni. Il cantante, difatti, pare che sia già stato contattato per prendere parte alla trasmissione. Il ruolo pensato per lui, nello specifico, sarebbe quello di giudice. Al momento, però, queste sono solo voci di corridoio e niente di ufficiale, né su Mengoni né su altri, è infatti ancora stato detto dalla produzione di Amici.

Marco Mengoni giudice di Amici? Il cantante avvistato con un membro del team di Maria De Filippi

Pur non essendoci stata alcuna conferma o smentita, il nome di Marco Mengoni, rispetto ad altri, sembra oggi essere uno dei più quotati perché, stando a quanto riportato dal settimanale Oggi, il cantante sarebbe stato visto recentemente in compagnia di un membro del team di Maria De Filippi. Quest’ultima, d’altronde, già l’anno scorso aveva espresso il suo interesse per Mengoni come giudice al serale. Il fatto che il cantante sia stato visto a cena con una persona della produzione è forse un segno?

Amici di Maria De Filippi: in lizza per il ruolo di giudice anche Selvaggia Lucarelli e Giorgia

Giorgia e Selvaggia Lucarelli sono altri due nomi che continuano a saltare fuori quando si parla di Amici di Maria De Filippi. Come Marco Mengoni, difatti, pare che la conduttrice abbia proposto anche a loro due di sedersi tra i giudici del serale il prossimo anno. Giorgia, però, sembrerebbe aver già rifiutato la proposta mentre con Selvaggia, come riportato la settimana scorsa su Oggi, le trattative sarebbero ancora aperte. Riuscirà la moglie di Costanzo a soffiare il giudice alla rivale storica del sabato sera Lorella Cuccharini? Vedremo.