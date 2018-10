Maria De Filippi punta Selvaggia Lucarelli: ecco il ruolo pensato per lei

Maria De Filippi al serale di Amici vuole Selvaggia Lucarelli: l’indiscrezione

Mancano diversi mesi al serale di Amici ma, ad oggi, Maria De Filippi sembrerebbe avere già le idee chiare sull’impostazione da dare al programma. La conduttrice, difatti, pare che si sia iniziata a muovere per definire quelli che, nella prossima stagione, saranno i giudici esterni della trasmissione. Tra questi, nello specifico, un nome più di tutti oggi fa scalpore, e cioè: quello di Selvaggia Lucarelli. La blogger, stando a quanto scritto dal settimanale Oggi, sarebbe stata puntata da diverso tempo da Maria De Filippi, decisa ad averla nella sua squadra di Amici il prossimo anno. Riuscirà la regina di Canale 5 a convincere Selvaggia e a portarla via a quella che, ancora oggi, è la sua rivale storica Milly Carlucci?

Selvaggia Lucarelli giudice esterno ad Amici? Maria De Filippi la vuole nella squadra

“Negli studi Mediaset di via Tiburtina, a Roma, si mormora che Maria De Filippi sia già lavorando alla prossima edizione di Amici” e che “Abbia in mente di rinnovare la giuria dell’edizione serale e che abbia iniziato a corteggiare nientemeno che Selvaggia Lucarelli”. A tal proposito, come scritto poi sempre nella rubrica Pillole di Gossip di Oggi: “Riuscirà a strappare alla storica ‘nemica’ Milly Carlucci la sua più irriverente?”. In fondo, se e qualora la Lucarelli accettasse, questo vorrebbe dire solo una cosa per lei, ovvero: dire addio a Ballando con le Stelle.

Amici 2019: la proposta di Maria De Filippi a Giorgia

Un altro nome interessante su cui Maria De Filippi vorrebbe da tempo puntare ad Amici è quello di Giorgia. La conduttrice, infatti, non ha mai nascosto di voler la cantante tra i membri del cast del suo talent-show. Proprio recentemente, per esempio, la moglie di Costanzo ha proposto ufficialmente il ruolo a Giorgia a Radio Radio. Maria riuscirà nella sua impresa? Staremo a Vedere.