Loredana Bertè a Tu si que vales: complimenti a Belen e confessioni di Rudy (Video)

Tu si que vales, Loredana Berte canta Maledetto Luna-Park (video)

Loredana Bertè si è esibita a Tu si que vales. Ha portato il suo brano Maledetto Luna-Park, mandando in visibilio pubblico e giudici. Maria De Filippi ha un rapporto speciale con la cantante e ha presentato personalmente il suo ultimo album LiBerté. La vedremo di nuovo come giudice di Amici? La conduttrice ha sempre espresso il suo desiderio di rivolerla nella sua trasmissione, ma bisognerebbe conoscere i prossimi impegni lavorativi di Loredana. Sicuramente sarà impegnata col tour. Anche perché questo disco sta andando fortissimo! Standing ovation per Loredana Bertè. Visibilmente felice per il successo che meritatamente sta avendo.

Il carisma e l'unicità di @LoredanaBerte ADESSO sul palco di #TuSiQueVales pic.twitter.com/273dMNiCET — Tù sì que vales (@tusiquevales_it) November 3, 2018

Belen Rodriguez riceve i complimenti da Loredana Bertè

“Mi fa impazzire questo pubblico – ha detto Loredana Bertè a fine performance –. Voglio tornare a casa. Grazie a Belen. Sei fantastica!”. La cantante si è limitata a presentare il suo disco LiBerté. E ha ricevuto dei grandi complimenti, soprattutto da Rudi Zerbi: “Ho comprato il tuo disco il giorno in cui è uscito. Questo album è uno dei più belli in assoluto di tutta la tua carriera”. Non si è dilungata molto, come all’Intervista di Maurizio Costanzo, ma ha comunque impreziosito questa ultima puntata di Tu si que vales.

Loredana Bertè: da Tu si que vales ad Amici?

Oltre ad aver assistito all’esibizione di Loredana Bertè a Tu si que vales, nella puntata di questa sera ci sono stati diversi talenti, come il rapper Marco, che è riuscito a far commuovere tutti i giudici. Un’altra puntata ricca di emozioni è volta al termine. Di sicuro la prossima non ci deluderà. E ci auguriamo di sapere presto quale sarà la decisione di Loredana Bertà riguardo ad Amici di Maria De Filippi: ci sarà di nuovo?