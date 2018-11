Alessandro Casillo, da Io Canto ad Amici 18 conquista tutti: nuovo concorrente?

Alessandro Casillo ad Amici 18: il cantante di Io Canto conquista tutti

Da Io Canto, Alessandro Casillo ha fatto diverse esperienze che lo hanno fatto crescere artisticamente. Ha vinto persino Sanremo Giovani ma, dopo quell’esperienza fantastica, abbiamo sentito parlare sempre meno di lui. Adesso però vuole raggiungere il suo obiettivo partecipando ad Amici 18: vorrebbe diventare un cantante affermato! E ha tutte le carte in regola per farlo. Anche i professori di Amici 2018/2019 credono che il giovane cantante abbia un potenziale che potrebbe essere sviluppato nella maniera più giusta nella scuola. Rudy Zerbi già stravede per lui e non si è trattenuto nel fargli dei grandi complimenti.

I complimenti dei professori di Amici 2018 ad Alessandro Casillo

“Alessandro, tu hai una sincerità legata al tuo lato umano che riesci a trasportare nelle canzoni che fai. Che sia una canzone di Raf o che sia una tua, si capisce sempre che sei tu. La sincerità artistica è preziosa e tu ce l’hai”. Alessandro Casillo ha recentemente spiegato che ha fatto grandi sacrifici per arrivare ad Amici di Maria De Filippi, facendo anche un lavoro lontanissimo dal mondo della musica. Ora i suoi fan possono stare tranquilli perché Alessandro Casillo di Io Canto è passato al secondo step, dopo aver pubblicato un messaggio che aveva fatto preoccupare i più.

Ultime novità sui casting di Amici 18

Nella puntata di oggi di Amici casting, Alessandro Casillo ha presentato il suo inedito DNA, convincendo tutti gli insegnanti. Anche altri concorrenti hanno fatto breccia nel cuore dei professori: come la ballerina che ha una sorella molto famosa o come la cantante che non sente da un orecchio. Quest’anno ci sono ragazzi davvero interessanti e non sarà facile formare la nuova classe di Amici. Poco ma sicuro, Alessandro Casillo ci sarà. I professori non cambieranno di certo idea su di lui dall’oggi al domani!