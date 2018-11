Amici 18 anticipazioni, Alessandro Casillo eliminato? Una strana risposta

Alessandro Casillo bocciato dai professori di Amici 18? Anticipazioni sul cantante

Alessandro Casillo rischia di non superare il secondo step? Tutto è possibile. Il suo modo di cantare piace, ma non ha davvero sorpreso tutti i professori di Amici 18. C’è qualcuno che non è veramente convinto di lui. E adesso tutti i fan del giovane cantante vogliono conoscere le anticipazioni di Amici 2018/2019 della puntata di lunedì. Dovranno aspettare l’inizio della prossima settimana per conoscere il destino di Casillo. O forse è già emerso qualcosa? Non appena la puntata di oggi è terminata, Alessandro ha pubblicato una foto su Instagram con una parola che ha mandato in crisi i suoi sostenitori!

Anticipazioni Amici 2018/2019: il messaggio di Casillo dopo la puntata di oggi

Cosa ha scritto? Semplicemente “Continua”. Una parola che può essere interpretata in due maniere diverse: o Alessandro Casillo continuerà il suo percorso nella scuola di Amici di Maria De Filippi (dove ci ha raccontato cosa gli è successo dopo Sanremo) o imboccherà una nuova strada per diventare un cantante davvero affermato. Le fan gli hanno tempestato l’ultima foto Instagram con una marea di messaggi. Una foto in cui dimostra di essere pensieroso. Ecco cosa gli hanno scritto: “Io ci sono rimasta di me**a al continua… ansia!”; “Ho un’ansia! Ma sono sicuro che ce la farai perché hai un gran talento”; “Pure tu ci metti con l’ansia?”.

Curiosità sui concorrenti di Amici casting

Nella puntata di oggi di Amici 18 abbiamo anche scoperto che una concorrente ha dei problemi di udito, ma nonostante questo è in grado di fare delle esibizioni incredibili! Conosceremo sempre meglio questi nuovi talenti: abbiamo visto all’opera, per esempio, il ballerino più bravo di questa edizione ma anche una ballerina che ha una sorella molto famosa. Scopriremo tanto altro ancora anche su Alessandro Casillo: il talent show non si priverà certamente di un cantante che ha già dalla sua una consistente fanbase e una storia che farà sicuramente presa sul pubblico!