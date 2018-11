Amici casting oggi, confessione di un concorrente: “Non sento da un orecchio”

Puntata Amici casting oggi 9 novembre 2018: cosa è successo?

Nella puntata di oggi di Amici casting 2018/2019, abbiamo assistito a una esibizione da vera professionista da parte di Daria. Ha solo 17 anni, ma è riuscita a dimostrare che ha un potenziale enorme! Il più colpito è stato Stash Fiordispino, che non si è proprio trattenuto con i complimenti: “Hai un modo di suonare stranissimo, ma sei riconoscibile nella spinta. Sei sempre forte!”. Delle belle parole, che sono arrivate dritto al cuore della cantante di Amici 18. Una cantante che, durante la puntata di Real Time, ha fatto una rivelazione che nessuno si sarebbe mai aspettato di ascoltare. E infatti i professori di Amici inizialmente non le avevano totalmente creduto.

La confessione di Daria ad Amici 2018/2019

La cantante Daria di Amici 18 non sente da un orecchio, ma questo per lei non è assolutamente un problema: il suo modo di cantare e di fare musica è infatti caratteristico e privo di errori di ogni sorta. Ha presentato il suo inedito Vieni con me, lasciando senza parole gli insegnanti di canto. Dopo essersi esibita e dopo aver ricevuto i complimenti di Stah (anche gli altri professori non sono rimasti indifferenti al suo talento), ha ammesso di avere dei problemi di udito all’orecchio destro. A dimostrazione, questo, che i limiti esistono solo nella testa delle persone e che anche un ballerino bassino può essere un grande ballerino (Alessandra Celentano però non è d’accordo).

Concorrenti eliminati Amici oggi 9 novembre

Nella puntata di oggi 9 novembre 2018, abbiamo assistito anche al ritorno di Alessandro Casillo: riuscirà a superare il secondo step? Questi sono i concorrenti di Amici casting eliminati e promossi:

Yamatt (trapper) promosso;

Richi Vitra (cantante) promosso;

Marco (ballerino) promosso;

Mattia (ballerino) eliminato;

Matteo (cantante) eliminato;

Elettra (cantante) promossa;

Daria (cantante) promossa;

Noemi (cantante) promossa;

Sofia (cantante) promossa;

Maurizio (ballerino) promosso;

Cosmary (ballerina) promossa.

Potrete sempre rivedere la puntata appena andata in onda o quella di domani! E non perdetevi il consueto appuntamento con Amici casting su Real Time.