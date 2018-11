Amici 18, professori si scontrano per un ballerino: “Bassissimo!”

Amici casting 2018/2019, Alessandra Celentano all’attacco!

Alessandra Celentano colpisce ancora! È lei la prima a sottolineare quelli che, a suo dire, sono dei difetti per un ballerino. Come l’altezza. E proprio nella puntata di oggi di Amici 18, ha mosso delle critiche nei confronti del ballerino Lorenzo B. Va bene il suo movimento, va bene anche la grinta che ci mette nelle esibizioni, ma la sua altezza proprio non lo convince: “È bassissimo”. Non è la prima volta che la Celentano si lamenta per il fisico di uno dei ballerini di Amici 2018/2019 e siamo sicuri che, se Lorenzo dovesse superare tutti gli step, diventerà il più bersagliato della scuola. Ma quelli criticati dalla professoressa hanno sempre un percorso fortunato!

La Celentano contro il ballerino Lorenzo, gli altri professori di Amici lo difendono

Se su quello che è stato già definito il più bravo ballerino di questa edizione del talent show, Alessandra Celentano non ha avuto nulla da eccepire (anzi, si è pure complimentata con lui), su Lorenzo ha voluto sottolineare la sua mancata altezza. Quella che secondo lei un ballerino deve necessariamente possedere. Ma a prendere le parti del danzatore ci hanno pensato Veronica Peparini e Timor Steffens, che gli hanno permesso di andare avanti. Amano il suo modo di ballare e lo ritengono un possibile valido componente della classe di Amici 18. Mentre alti concorrenti sono stati eliminati oggi 7 novembre.

Amici 18, ultime novità e concorrenti del talent

Durante i casting di Amici 2018/2019, abbiamo visto cantanti e ballerini piuttosto famosi: come un vincitore di Sanremo – che ha deciso di riprendersi le sue rivincite col talent show – e la sorella della danzatrice Francesca Del Toro. E di volti non del tutto sconosciuti non mancheranno mai. L’anno scorso, per esempio, Irama ha partecipato ad Amici dopo il successo ottenuto a Sanremo Giovani. Se non volete perdervi altre curiosità su Amici casting 2018, potrete sia leggere i nostri post sia seguire le puntate online!