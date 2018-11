Amici casting oggi, concorrente eliminata protesta: “Che delusione!”

Puntata di Amici casting oggi 7 novembre 2018

Durante i casting di Amici, oggi una cantante ha protestato per la sua eliminazione. Non appena i professori le hanno detto che non avrebbe potuto proseguire, si è mostrata contrariata. Ha avuto delle insicurezze nelle sue esibizioni che hanno spinto i professori di Amici 18 a eliminarla definitivamente. La cantante in questione è Wendy, che ha cantato prima Il tempo di morire di Lucio Battista e successivamente Back to black, richiesta da Rudy Zerbi. Quest’ultima canzone l’ha messa non poco in difficoltà. Inizialmente sembrava molto sicura e invece, quando ha iniziato a cantare, si è mostrata tesa come una corda di violino!

Amici 2018/2019 news: cantante in lacrime, Rudy le dà dei consigli

Dopo aver scoperto di esser stata eliminata, Wendy ha avuto una reazione che non è passata inosservata agli insegnanti di canto. Rudy, per questo, l’ha richiamata in studio per chiederle cosa le fosse successo e se in realtà credeva di meritare di andare al prossimo step. Wendy, tra le lacrime, si è limitata a dire questo: “Per me è una delusione!”. Zerbi, che ha sempre la risposta pronta, le ha detto: “Tu non puoi pretendere che noi capiamo quello che hai dentro, se tu non ti esprimi. Questo deve servirti per il futuro. Devi cambiare atteggiamento”. Non è l’unico episodio importante della puntata di Amici casting di oggi 7 novembre 2018: i professori di danza hanno litigato per un ballerino!

Ultime novità su Amici di Maria De Filippi

Per vedere o rivedere le puntate di Amici potrete andare sul sito messo a disposizione dalla produzione. Quali sono stati i momenti più importanti dei casting di Amici 2018? Abbiamo conosciuto la sorella di Francesca del Toro e anche un ballerino che ha spiazzato tutti per la sua immensa bravura. Dei nuovi concorrenti di Amici davvero interessanti. Chi riuscirà a far parte della scuola?