Amici streaming, diretta dei casting 2018/2019: dove vedere la nuova puntata

Diretta Amici casting 18: lo streaming ufficiale del talent show

La diretta streaming di Amici 18 è disponibile ogni giorno. Se siete impossibilitati a vedere la nuova puntata dei casting 2018/2019 su Real Time, ci sono per voi delle alternative molto pratiche. Vi basterà avere semplicemente uno smartphone o un tablet con connessione a Internet e il gioco è fatto. In questi anni è stato rivoluzionato anche il modo di seguire Amici di Maria De Filippi: ci si è avvicinati sempre di più alle esigenze dei telespettatori, che non riescono a essere sempre incollati alla TV. Tutti, quindi, potranno vedere le puntate di Amici ovunque si trovino, per non perdere niente del percorso dei concorrenti di quest’ultima edizione del talent show.

Sito e app per vedere le nuove puntate di Amici 18 in diretta

Dove vedere la puntata di Amici in diretta? Sul sito www.dplay.com. Non dovrete far altro che cliccare nella sezione “Amici casting“, messa sempre in evidenza. Troverete non solo lo streaming di Amici 2018/2019, ma anche le repliche delle ultime puntate. In questo modo sarete continuamente aggiornati su quello che succede nella scuola. Ma è possibile scaricare anche l’app di Dplay, come è scritto sul sito: “Dplay è l’applicazione di streaming video che ti consente di guardare i tuoi programmi preferiti di Real Time, DMAX, Giallo, NOVE, K2, Frisbee, Animal Planet, MotorTrend, Food Network e Walter Presents dove vuoi e quando vuoi”. Adesso sì che non perderete le puntate di Amici casting!

Amici 2018/2019 casting: tutte le novità

Non solo seguiamo tutto quello che succede nella scuola di Amici di Maria De Filippi, ma anche quello che accade al di fuori di essa: i gossip e le curiosità sui concorrenti di Amici non mancano mai e ci permettono di conoscere sempre meglio i protagonisti di questa nuova edizione. Che si preannuncia davvero interessante! Quali emozioni ci regalerà quest’anno? E ci sarà il degno erede di Irama?