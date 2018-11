Classe Amici 2018-2019, anticipazioni sui nuovi concorrenti cantanti e ballerini

By

Amici 2018-2019, la classe è completa: tutte le anticipazioni

Le anticipazioni sulla classe di Amici 2018-2018 vengono direttamente dal sito ufficiale della trasmissione. Poco fa infatti è stato comunicato chi sono i concorrenti cantanti e ballerini della nuova edizione. Seguiteci attentamente perché sulla puntata di sabato ne leggerete delle belle, soprattutto perché non tutti i nomi che vedrete adesso potrebbero essere riconfermati; stando a quanto scritto dalla pagina ufficiale del programma pare infatti che i concorrenti di quest’anno dovranno conquistarsi tutti la maglia e che solo due sono quelli sicuri per il momento. Veniamo subito al dunque.

Anticipazioni classe Amici 2018-2019: chi sono i cantanti

I cantanti di Amici 2018-2019 sono i seguenti: Alessandro Casillo, Kevin Payne, Noemi Cainero, Daniel Piccirillo, Giacomo Eva, Tish, Ellynora, Giordana Angi, Yamatt, Jefeo, Mameli e Sofia Marcaccini. Si tratta di nomi che a qualcuno non dicono niente ma che chi ha seguito il nostro speciale sui casting di Amici riconoscerà senz’altro. Spicca ad esempio il nome di Alessandro Casillo, che ha svelato di vivere una vita del tutto diversa da quella che tutti noi ci aspettavamo; niente da fare invece per Daria, la ragazza che ha raccontato di avere dei problemi di udito e che tutti davamo quasi per certa. Certissima invece è stata la presenza di due innamoratissimi delle trasmissioni di Maria De Filippi. Ma continuiamo con la classe.

Concorrenti Amici 2018-2019: chi sono i ballerini

Di seguito invece il nome dei ballerini di quest’edizione: Giusy Romaldi, Miguel Chavez, Daniele Nocchi, Arianna Forte, Marco Alimenti, Mattia Schinco e Mowgly. Si tratta quindi di 12 cantanti e di 7 ballerini. Tutti quanti però dovranno essere messi ancora alla prova perché stando a un tweet dell’affidabile Bubinoblog “I Prof hanno assegnato solo due banchi, uno per il canto a Giordana Angi […] e uno per il ballo a Miguel Chavez […] mentre tutti gli altri devono conquistarsela”. La classe di Amici 2018-2019 è dunque completa ma il meccanismo è completamente diverso da quello dell’anno scorso; il Vicolo delle News spiega infatti che i professori ogni puntata valuteranno i ragazzi e chi avrà il voto più basso nella classifica di gradimento dovrà lasciare il talent. Pronti per questa nuova avventura con la scuola più spiata d’Italia?