Irama e Giulia sommersi dalle critiche: Karina interviene e non ne ha per nessuno

Giulia e Irama news, Karina dice la sua sulla coppia

Anche se Irama e Giulia stanno ricevendo auguri da tutte le parti per la loro storia d’amore qualcuno non si è risparmiato critiche durissime per la loro scelta. In effetti basta farsi un giro nel Web per vedere che c’è chi crede che lo abbiano fatto per business e non per vero amore, e chi pensa che non dureranno moltissimo. A voler dire la sua questa volta è stata Karina Cascella che in genere interviene in maniera opportuna e senza aver timore di scontentare questo o quest’altro fan. L’opinionista di Uomini e Donne – all’epoca meno apprezzata per via del rapporto con Paola Frizziero – è ora ospite fisso a Domenica Live e la si vede spesso a Pomeriggio 5: diciamo insomma che la sua opinione non passa proprio inosservata. Ma veniamo subito al dunque.

Karina contro i detrattori di Giulia e Irama: l’opinionista ha le idee chiare

In una sessione di domande su Instagram (dove oggi peraltro è stato notato un video che farà molto discutere) la Cascella ha risposto alla domanda “Cosa pensi della gente che critica la storia tra Giulia e Irama? Tu cosa pensi di questa coppia?”. Una risposta breve ma significativa e che non lascia spazio a dubbi: “Che non hanno un ca**o da fare”. “A me – ha poi aggiunto – loro piacciono moltissimo invece” con tanto di cuore finale. Karina insomma promuove la coppia che ieri è apparsa per la prima volta in televisione e che recentemente ha rilasciato dichiarazioni importanti proprio su questa nuova avventura insieme. Continuerà ad essere dello stesso parere nei prossimi mesi? Chissà. Bisognerà vedere intanto se Giulia e Irama resteranno insieme per tutto questo tempo.

Le ultime news su Uomini e Donne: Irama e Giulia protagonisti indiscussi del gossip

Un po’ preoccupati per le condizioni di salute di Cecilia Rodriguez e piuttosto scossi per la morte di una protagonista degli Over, siamo qui a scrivervi invece che le ultime news su Uomini e Donne e sul Gf Vip non sono negative: facciamo riferimento a questi due programmi, ovviamente, perché Giulia è stata protagonista sia del primo sia del secondo. Su Amici invece, per quanto qualche notizia sugli ultimi allievi ci abbia davvero commosso, abbiamo poco da dirvi ancora. E pensare che se non ci fossero stati loro avremmo parlato solo e soltanto di Corona e dell’Argento (che recentemente ha fatto molto discutere per via delle sue affermazioni)! E no, non della Cipriani e di Walter che invece s’incontreranno senz’altro dopo il Gf Vip. Giulia e Irama insomma sono senza dubbio l’argomento di punta del gossip di questi giorni e siamo sicuri che lo resteranno per molto altro tempo!