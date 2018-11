Renata Di Ancona morta, addio alla dama di Uomini e Donne Over

Uomini e Donne Over, Renata Di Ancona è morta: l’annuncio su Facebook

Renata Di Ancona è morta. Una bruttissima notizia ha colto di sorpresa oggi i fan di Uomini e Donne Over che hanno appreso della sua scomparsa tramite il profilo Facebook che si era creata quando iniziò il suo percorso in trasmissione. Una donna simpatica, sempre sorridente, piena di vita e dolcissima. Una piccola dama che oggi ci ha lasciato e che può sorridere adesso assieme al marito. Abbiamo appreso tutto dal figlio e dalla nipote che sul suo profilo hanno scritto dei messaggi di cordoglio molto belli.

Renata Uomini e Donne, il dolore della famiglia e i messaggi di cordoglio per la dama degli Over

“In punta di piedi – queste le bellissime parole del figlio –, così… Come d’altronde tuo costume di vita… Te ne sei andata… Ora ovunque tu sia… Dammi la tua luce… Ti amo mamma”. Altrettanto belle quelle della nipote: “Ciao mia bella zia… che Dio ti abbia in gloria! Ora hai raggiunto il tuo adorato marito e i tuoi cari! Proteggi il tuo amato figlio e tutti noi con la stessa grinta e lo stesso sorriso con cui hai sempre affrontato la tua vita… resterai per sempre nel mio cuore… e in quello di tutti coloro che ti hanno conosciuta! Ciao Miss Simpatia, un bacio ovunque tu sia!”. Tantissimi già i messaggi di condoglianze a pochi minuti dall’annuncio.

Il percorso a Uomini e Donne Over di Renata

Se tutti siamo presi dal presunto abbandono di Giulia Cavaglia e dal difficile momento che sta vivendo Teresa con un suo corteggiatore, non si può dire che questa notizia lascerà tutti indifferenti: la signora Renata Di Ancona a Uomini e Donne Over ci ha regalato tante tante risate e ha fatto sbellicare dal ridere anche Maria De Filippi. Era peraltro uno dei volti più noti dei veri Over assieme a Rosetta, scomparsa anche lei, e Giuseppe, anche lui volato in cielo qualche tempo fa. Ciao Renata, che la terra di sia lieve!