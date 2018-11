Uomini e Donne registrazione, Teresa elimina Antonio? La tronista non ne può più

Registrazione Uomini e Donne 8 novembre, Teresa è stufa di Antonio

Dalle ultima registrazione di Uomini e Donne e dalle anticipazioni pubblicate dal sito Newsued.com apprendiamo che Teresa Langella non ne può proprio più di Antonio Moriconi. La tronista infatti è andata a un picnic con il corteggiatore e sembrava andare tutto benissimo fino a quando non ha fatto una domanda che ha cambiato tutto: “Mi baceresti?“. A tale domanda Antonio ha risposto in maniera tutt’altro che convincente dicendo che se avesse voluto lo avrebbe fatto.

Anticipazioni Uomini e Donne: Luca Daffrè riprende Teresa, Luigi stregato da Elisabetta

Teresa questa volta non ha reagito male ma era comunque spazientita. Quando Antonio infatti le ha chiesto di accompagnarla in albergo ha rifiutato dicendogli che le è bastata l’esterna. In studio poi ha ribadito di sentirsi come una mamma e di non tollerare più il fatto di dovergli dire sempre tutto. Se una si sente una mamma forse l’eliminazione è dietro l’angolo, no? Teresa non lo ha detto durante la registrazione ma si tratta di un’ipotesi verosimile. E se pensate che con gli altri corteggiatori tutto sia andato per il verso giusto vi sbagliate di grosso. Non si è vista l’esterna con Pierpaolo, il velino sceso a corteggiarla, ma è andata in onda quella con Luca Daffrè. A molti è sembrata bellissima ma lui pensa che la tronista lo veda solo come amico. Per quanto riguarda Andrea Dal Corso niente di nuovo sotto al sole: i due si stanno conoscendo e lei sembra fidarsi di più.

Registrazione Uomini e Donne, le altre news sui tronisti

Ma veniamo alle anticipazioni su Luigi. Il ragazzo è rimasto stregato dalla nuova corteggiatrice Elisabetta che inizialmente aveva scritto per Lorenzo. Essendosi poi ricreduta su Luigi ha deciso di scendere per lui e ha fatto molto bene, a quanto pare; hanno trascorso infatti dieci minuti di esterna senza telecamere e Luigi ha paragonato questo primo incontro al primo con Irene. Anche con quest’ultima sembra che il feeling stia aumentando, anche se alla domanda di Maria su quale delle due ragazze gli piacesse di più fisicamente il tronista non ha voluto rispondere. Per quanto riguarda Lorenzo, le cose non si stanno mettendo per niente bene: l’ex corteggiatore di Sara Affi Fella sta avendo numerosi problemi con Giulia Cavaglia e il suo trono in realtà è fatto più di provocazioni e discussioni continue che di sostanza. Qui trovate invece tutte le news su Andrea e Ivan.