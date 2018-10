Uomini e Donne anticipazioni, Pierpaolo Pretelli corteggiatore di Teresa Langella

Uomini e Donne anticipazioni: Pierpaolo Pretelli è un nuovo corteggiatore

Teresa Langella ha un nuovo corteggiatore: Pierpaolo Pretelli. A Uomini e Donne ritroveremo quindi l’ex velino ed ex tentatore di Temptation Island Vip. E ospite frequente nei salotti di Barbara d’Urso. E protagonista del gossip per la sua storia d’amore con Ariadna Romero, finita ovviamente. Insomma, impossibile non conoscere Pierpaolo. Nello studio di Maria De Filippi è in cerca di una nuova avventura o si sarà presentato con le idee ben chiare sulla tronista Teresa? Le anticipazioni del trono classico non si sbilanciano in merito, si sa soltanto che Pierpaolo è un nuovo corteggiatore, perciò dovremo aspettare la messa in onda della puntata per capire meglio cosa succederà.

Pierpaolo Pretelli corteggiatore di Teresa a Uomini e Donne dopo Temptation Island Vip

Certo è che tra i corteggiatori di Teresa ci sono già tanti ex tentatori di Temptation Island e lei aveva dei dubbi su Luca proprio per questo motivo. Anche se la loro ultima esterna è andata molto bene. La tronista aveva delle riserve anche su Andrea Del Corso, salvo poi ricredersi e volerlo tra i suoi corteggiatori. Chissà come reagirà adesso a Pierpaolo corteggiatore, visto che lui non ha soltanto Temptation Island nell’elenco delle trasmissioni a cui ha partecipato fino a oggi. Ma soprattutto, questa estate si è parlato di Pretelli anche per un gossip con Paola Di Benedetto. Senza dimenticare della fine della sua relazione con Ariadna Romero, con cui ha avuto un figlio, Leo.

Uomini e Donne, l’ex velino Pierpaolo Pretelli è un nuovo corteggiatore

La notizia di Pierpaolo nuovo corteggiatore di Uomini e Donne, che si legge su NewsUeD, sta già facendo parecchio discutere. Lecito, forse, avere dei dubbi sul suo reale interesse verso la corteggiatrice, ma mai dire mai nella vita. D’altronde non è l’unico ex tentatore approdato ieri nel people show del pomeriggio dopo Temptation Island Vip, solo che a Ivan Gonzalez e Andrea Cerioli è andata un po’ meglio.