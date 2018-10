Andrea Cerioli e Ivan Gonzalez nuovi tronisti di Uomini e Donne: è ufficiale

Uomini e Donne, Andrea Cerioli e Ivan Gonzalez sono i nuovi tronisti: è ufficiale

Adesso è ufficiale: Andrea Cerioli e Ivan Gonzalez sono i nuovi tronisti di Uomini e Donne. Negli ultimi giorni si è parlato tantissimo di loro due e gli indizi parlavano chiaro, ma prima di festeggiare (o meno) era giusto aspettare le anticipazioni ufficiali del trono Classico. La puntata con la presentazione di Ivan e Andrea si sta registrando proprio in queste ore. Fino a poco prima delle 16 i profili Instagram dei due erano attivi, ma immaginiamo che verranno disattivati non appena torneranno nei camerini. Per entrambi, comunque, non è la prima esperienza come tronisti di Uomini e Donne: Andrea Cerioli lo è stato da Maria De Filippi, mentre Ivan in Spagna ha prima corteggiato e poi è salito sul trono.

Andrea Cerioli tronista per la seconda volta: “Voglio sia la volta giusta”

Non abbiamo ancora dimenticato il primo trono di Andrea Cerioli, quando non aveva scelto nessuno ma era diviso tra Sharon Bergonzi e Valentina Rapisarda. Quest’ultima lo aveva raggiunto a Bologna il giorno dopo la non scelta e lo aveva convinto del suo reale interesse. Si sono messi insieme, ma non è andata a buon fine. Ecco le sue prime dichiarazioni come nuovo tronista di Uomini e Donne: “Questa è la seconda volta per me. La prima volta non è andata come speravo. Questa voglio sia quella giusta. Avevo perso da poco la persona più importante della mia vita, mia mamma. Il mio cuore era occupato da un dolore troppo grande. Ero confuso. Per questo non sono arrivato fino in fondo”. E ancora: “Oggi ho 29 anni e so bene quello che voglio. Voglio diventare padre, stringere mio figlio ed esserci per lui. Ho voglia di costruire e mettermi in gioco, ho bisogno di fidarmi. Voglio fare un percorso onesto e una scelta onesta. Ho voglia di innamorarmi”. Tutti già pensano al colpo di scena: Alessandra Sgolastra, con cui si è conosciuto a Temptation Island, scenderà per corteggiarlo?

Uomini e Donne, Ivan Gonzalez nuovo tronista: “Voglio innamorarmi del cuore di una ragazza”

In Spagna non è andata bene per ben due volte, adesso ci proverò in Italia. Il nuovo tronista di Uomini e Donne è Ivan Gonzalez, lo spagnolo tentatore di Valeria Marini a Temptation Island Vip. L’indizio allora era giusto! Nel video di presentazione ha raccontato le sue passioni e la sua vita, la sua infanzia trascorsa con i nonni e c’è stata una bella sorpresa, l’arrivo della nonna. E poi il tronista Ivan ha aggiunto: “Voglio innamorarmi del cuore di una ragazza. Quando mi innamoro mi lascio andare completamente. Ho portato sempre l’Italia nel cuore e spero che mi aiuti a trovare la ragazza giusta per me”. Andrea Cerioli e Ivan Gonzalez, i nuovi tronisti, si sono conosciuti a Temptation Island e adesso condivideranno l’avventura anche a Uomini e Donne. Per loro la redazione ha studiato un nuovo regolamento… a tempo!