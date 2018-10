Temptation Island Vip, Alessandra allontana Zenga e si avvicina a Cerioli? Gli indizi

Alessandra Sgolastra allontana Andrea Zenga dopo Temptation Island Vip?

Nonostante la fine di Temptation Island Vip, Alessandra tra Andrea Zenga e Andrea Cerioli rimane il triangolo amoroso più seguito nel mondo del gossip. Ieri abbiamo assistito al confronto nello studio di Uomini e Donne nella puntata speciale dedicata alle coppie del reality show, ma la ragazza è sembrata ancora molto confusa. Alessandra e Andrea Zenga si sono lasciati dopo Temptation Island Vip e pare non siano riusciti a ricucire lo strappo tornando alla vita di sempre. A Maria De Filippi hanno confermato la volontà di rimanere lontani. Tutti però abbiamo avuto l’impressione che ad Alessandra piaccia sul serio Andrea Cerioli e dopo gli ultimi indizi ne siamo ancora più convinti.

Temptation Island Vip, Alessandra vuole Andrea Cerioli? L’indizio

Pochi minuti fa tra le storie di Instagram di Alessandra Sgolastra è comparsa questa frase: “Amerò chi, senza farmelo pesare, delle mie insicurezze non ne fa ripicche o debolezze ma punti da cui partire”. Ha tutta l’aria di essere una frecciatina all’ex Andrea Zenga, che l’ha lasciata durante il falò di confronto. Ciò che abbiamo capito di questa coppia è che lei spesso è andata incontro al fidanzato e per amore ha rinunciato a delle cose. Dice di aver fatto tanto per Andrea e lui ha confermato. Alessandra dice di essere molto insicura, infatti era in difficoltà anche con Maria De Filippi e Simona Ventura, ed è chiaro che, se si sono lasciati, Zenga non è stato in grado, secondo il suo punto di vista, di trasformare queste insicurezze in “punti da cui partire”.

Alessandra e Andrea Cerioli insieme dopo Temptation Island Vip: gli indizi

Oltre a queste parole di Alessandra, che suonano come un attacco ad Andrea Zenga, c’è una foto pubblicata proprio ieri da Andrea Cerioli che ha spiazzato tutti: l’ex tronista ha pubblicato una sua foto durante la puntata, ma mantenendo il profilo del volto di Alessandra. Non solo, perché ieri lei ha pubblicato la canzone Girls like you dei Maroon 5 e oggi lui ha cantato la stessa canzone in macchina. Tutti indizi che portano a credere che la frequentazione fra Andrea Cerioli e Alessandra Sgolastra dopo Temptation Island Vip stia continuando.