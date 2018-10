Alessandra Sgolastra tra Cerioli e Zenga: intervengono Simona e Maria

Alessandra Sgolastra in difficoltà tra Zenga e Cerioli: ma Simona Ventura e Maria De Filippi la riprendono

Alessandra Sgolastra, nel corso della puntata speciale di Temptation Island Vip nello studio di Uomini e Donne, ammette che ancora non sa cosa accadrà nel futuro della sua vita sentimentale. La giovane ha conosciuto Andrea Cerioli nel villaggio delle fidanzate e il rapporto nato tra loro ha portato Andrea Zenga a chiudere la loro relazione. Una scelta che è stata ben apprezzata da Gianni Sperti, il quale non riesce a comprendere il comportamento di Alessandra. Invece, Maria De Filippi e Simona Ventura sembrano aver compreso qual è il problema della Sgolastra. Secondo la conduttrice della versione Vip del reality delle tentazioni, Alessandra dovrebbe prendersi le sue responsabilità. Dopo aver portato avanti una conoscenza profonda con Cerioli, la Sgolastra ha tentato di tornare insieme a Zenga durante il falò di confronto. Proprio questo suo atteggiamento non è piaciuto al pubblico, che si aspettava di vedere Alessandra prendere una posizione ben precisa. Ancora oggi, la Sgolastra non sembra avere le idee chiare.

Alessandra Sgolastra di Temptation Island Vip: il pubblico continua a non accettare la sua mancata presa di posizione

Alessandra sta sentendo sia Zenga che Cerioli. Ancora deve capire cosa prova effettivamente nei confronti del suo ex fidanzato. Ma Simona sembra non riuscire ad accettare questo comportamento e fa presente alla giovane che ci sono dei capitoli che nella vita si chiudono. Anche Maria cerca di farla ragionare. La conduttrice le ricorda il rapporto che ha costruito con Cerioli e la sua reazione quando Zenga ha scelto di non uscire con lei dal programma. A questo punto, la De Filippi tenta di farla arrivare a una conclusione. Alessandra, però, non sembra dare alcuna conferma. Decide, però, di ammettere che tra lei e Cerioli c’è stata una certa complicità. La Sgolastra appare visibilmente provata, in quanto vorrebbe essere capita.

Alessandra Sgolastra tra Andrea Zenga e Andrea Cerioli: Ventura e De Filippi cercano di farla ragionare

Simona e Maria cercano di far ragionare Alessandra, la quale non ha ancora le idee chiare. Secondo la Ventura la sua relazione con Zenga è ormai finita e lei dovrebbe prendersi le sue responsabilità. Inoltre, la conduttrice precisa che in una coppia ognuno dovrebbe avere i suoi spazi e guardare i propri interessi, riferendosi al vecchio rapporto che la giovane aveva con Zenga.