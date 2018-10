Uomini e Donne oggi, Ivan Gonzalez nuovo tronista? L’indizio inequivocabile

Sarà Ivan Gonzalez il nuovo tronista di Uomini e Donne? Lo scoop dell’ultimo minuto

Ivan Gonzalez sarà il nuovo tronista di Uomini e Donne? Negli ultimi giorni i tronisti si sono ridotti numericamente, da quattro sono diventati tre e c’è bisogno di riempire un trono. Questo perché, come ben sappiamo ormai, Mara Fasone ha abbandonato il programma. La redazione dovrà quindi sostituirla e se già vedendo Ivan a Temptation Island era facile pensare che sarebbe approdato a Uomini e Donne, oggi è spuntato fuori un indizio inequivocabile. Anche se potrebbe trattarsi di una assurda coincidenza, è possibile sia così e va tenuto presente. A cosa ci riferiamo e perché pensiamo che il nuovo tronista sarà il bellissimo Ivan?

Uomini e Donne, Ivan Gonzalex tronista? Avvistato in giro per Roma

Proprio in questi minuti Ivan è stato avvistato in giro per Roma con una troupe al seguito. Passeggiare per la Capitale è cosa da tutti, ma farlo con le telecamere che ti riprendono mentre scendi le scale e parlare mentre guardi nell’obbiettivo forse è più insolito. Insomma, tutto lascia pensare che Ivan stia registrando il video di presentazione come nuovo tronista. La ragazza che lo ha avvistato, ha subito ripreso tutto e pubblicato su Instagram, e poi ha segnalato il tutto a NewsUeD. Alt, però: può darsi che stia registrando un video per altri motivi oppure che stia facendo uno shooting fotografico. Questo va detto. In ogni caso, è da tempo che si parla di Ivan tronista dopo Temptation Island, quindi è probabile sia arrivato davvero il suo momento.

Anticipazioni Uomini e Donne, Ivan Gonzalez tronista al posto di Mara?

Se Mara ha lasciato il trono senza più presentarsi in studio, una nuova avventura comincerà per qualcun altro. Lei ha lasciato un posto vuoto al Trono Classico e un altro dovrà pur prenderlo, no? Forse l’avvistamento in giro per Roma non basterà a vedere Ivan Gonzalez tronista a Uomini e Donne, o forse sì… Stay tuned!