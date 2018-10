Uomini e Donne anticipazioni, Ivan Gonzalez tronista dopo Temptation Island?

Anticipazioni Uomini e Donne, i rumor su Ivan Gonzalez

Sono sempre tanti i pettegolezzi che circolano attorno ai nuovi tronisti di Uomini e Donne: anticipazioni e news riguardano infatti non solo i tronisti e i corteggiatori di oggi, ad esempio il probabile ritorno di Federico Rubini a corteggiare Teresa Langella, ma anche il futuro della trasmissione. Forse è troppo presto, ma forse no se pensate che Luigi Mastroianni avrebbe potuto lasciare il trono subito e che quindi sarebbe servito un nuovo tronista subito: fatto sta che per il toto-tronisti non si è mai aspettato la fine della trasmissione. Veniamo subito al dunque allora: Ivan Gonzalez di Temptation Island sarà il nuovo tronista di Maria De Filippi? I pro superano senz’altro i contro.

Ivan Gonzalez nuovo tronista?Ecco perché

Il tentatore infatti è stato adocchiato dalla super Valeria Marini ed è riuscito a farsi conoscere dal pubblico a casa, come aveva già fatto in Spagna, tra l’altro, dov’è stato pure tronista. Alla sua avvenenza insomma si aggiunge quel pizzico di visibilità che non guasta mai. D’altra parte sappiamo tutti che da Temptation Island a Uomini e Donne il passo è breve: pensate solo alla stessa Teresa, ora alle prese con una segnalazione che non si sarebbe mai aspettata. C’è però un contro che potrebbe fermare la redazione.

La prorompenza di Valeria oscura Ivan

Ivan Gonzalez infatti non sembra brillare per personalità. O meglio, non sembra avere quel quid in più che si richiederebbe a un tronista. A Temptation Island infatti sparisce dinanzi alla prorompenza e all’esuberanza di Valeria Marini. Dite che forse è solo per via della showgirl? Potrebbe essere. Voi intanto segnatevi questo nome: visto il suo percorso e la sua bellezza, Ivan potrebbe davvero diventare il nuovo tronista dimostrando di non essere solo il tentatore di Valeria.