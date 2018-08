Temptation Island, tutti contro Martina: Teresa Langella commenta

Temptation Island, il pubblico contro Martina: anche Teresa Langella critica

Il falò di confronto tra Martina e Gianpaolo ha regalato davvero molti colpi di scena. Il pubblico di Temptation Island non ha fatto altro che commentare le immagini andate in onda attraverso i vari social. Su Twitter non è parlato d’altro se non della coppia che ha messo alla prova la propria storia d’amore all’interno del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia. Il giovane ventiquattrenne è arrivato all’incontro senza sapere del bacio tra la sua fidanzata e il single Andrew. Dopo aver appresso la notizia, la bella Sebastiani a cercato di spiegare il suo punto di vista su quanto accaduto. Di fronte alle parole della ragazza, i telespettatori sono andati su tutte le furie.

Martina Sebastiani, il pubblico di Temptation Island non approva: arriva anche la critica di Teresa Langella

I fan di Temptation credono che Martina abbia cercato in tutti i modi di rigirare la frittata e abbia provato in tutti i modi immaginabili di passare dalla parte della ragione. In ogni caso, i telespettatori sono fermamente convinti che l’atteggiamento della Sebastiani non sia stato affatto rispettoso. Oltre alle critiche del pubblico a casa, anche una tentatrice del programma ha commentato il comportamento della fidanzata di Gianpaolo. Come tanti, anche Teresa Langella ha detto la sua nei riguardi di Martina

Temptation Island, la single Teresa Langella critica Martina

La Langella ha scritto: “50 minuti chiusa in camera. Il bacio al Tentatore e ij foss a T…. mo?” Insomma, la ragazza pare aver lanciato una bella frecciatina alla Sebastiani e alla sua scelta di baciare Andrew. In ogni caso, al momento, il pubblico pare avere un’opinione del tutto negativa nei confronti della giovane. A quanto pare, il bacio non è stato assolutamente apprezzato. La proposta di matrimonio di Gianpaolo non ha fatto altro che peggiorare la situazione, nessuno se lo sarebbe mai aspettato.