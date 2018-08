Martina e Gianpaolo, la proposta di matrimonio rifiutata a Temptation Island

Martina e Gianpaolo lasciano separati Temptation Island: la proposta di matrimonio di lui

La storia tra Martina Sebastiani e Gianpaolo Quarta a Temptation Island è finita. Entrambi non sono riusciti a ottenere ciò che desideravano. Durante il falò di confronto, lei ha fatto una vera e propria gaffe. La 30enne ha chiamato il fidanzato utilizzando il nome “Andrea“, ovvero quello del tentatore con cui è riuscita a instaurare un ottimo rapporto. Gianpaolo è così scappato dal confronto, seguito da Martina. A cercare di mettere pace tra i due ci ha pensato Filippo Bisciglia, il quale ha riportato la coppia di fronte al falò. La Sebastiani, in lacrime, ha ammesso di non voler passare per la carnefice della situazione. Infatti, ha dichiarato di aver scelto di comportarsi in un determinato modo anche dopo aver visto l’atteggiamento del fidanzato con le tentatrici. A questo punto, Filippo ha deciso di mostrare a Gianpaolo l’ultima settimana di Martina, la quale ha trascorso una giornata piena di passione in barca con Andrea. Proprio durante questa gita, i due si sono scambiati un bacio.

Temptation Island, è finita tra Martina e Gianpaolo

Gianpaolo ha visto il bacio che Martina si è scambiata con Andrea in barca. Il giovane 24enne è apparso abbastanza sconvolto dopo aver visto il filmato. A questo punto, la Sebastiani ha mostrato un biglietto scritto dal fidanzato prima ancora di arrivare sull’isola. “Patata mi vuoi sposare?” Una proposta di matrimonio quella di Gianpaolo, che però non ci crede più a questa storia d’amore. “Qua dentro ho vinto io. Io esco da uomo, tu sei entrata da donna ma esci da ragazzina”, ha rivelato il 24enne a Martina. Gianpaolo ha continuato il falò ridendo, dando particolarmente fastidio alla Sebastiani. Sicuramente lui non si è comportato nel migliore dei modi durante l’ultima settimana, tra battute e carezze nei confronti della tentatrice Carolina.

Martina e Gianpaolo lasciano da single il reality: la Sebastiani sceglie di rivedere Andrea

Gianpaolo ha scelto di uscire dal reality da single. I due escono separati, ma con tante consapevolezze. Durante il saluto, il 24enne le ha assicurato di essere innamorato di lei. Prima di lasciare il programma, la Sebastiani ha deciso di incontrare Andrea, il quale si è presentato con una margherita. Martina, però, ha scelto di non uscire dal reality insieme al tentatore, ma non esclude che fuori ci possa essere una possibilità per sentirsi. Ora la Sebastiani ha scelto di affrontare questo periodo da sola, per metabolizzare quello che è successo.