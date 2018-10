Uomini e Donne, Federico Rubini rompe il silenzio e torna su Instagram

Federico Rubini a Uomini e Donne? Prima del ritorno un salto su Instagram

In molti si stanno interrogando sul futuro di una di quelle che sembrava essere la nuova coppia di Uomini e Donne, Federico Rubini e Teresa Langella. Siamo ancora agli inizi del programma per pensare una cosa del genere, è vero, ma sicuramente avrete notato anche voi come brillavano gli occhi della tronista quando lo vedeva e ci parlava. Qualche tempo fa vi abbiam parlato della possibilità che il bel corteggiatore tornasse per l’altrettanto bella e vispa tronista, e ne siamo più che sicuri, a dire il vero, perché fino alla fine della puntata lui ha smentito quanto dichiarato da Karina. Ai pettegolezzi che vi abbiam riportato si aggiunge ora una storia Instagram pubblicata direttamente da Federico.

Federico Rubini su Instagram, il video che rompe il silenzio

Il ragazzo non pubblicava nulla sul suo profilo social da circa cinque giorni: una decina di ore fa invece ha rotto il silenzio e ha pubblicato un video in cui accarezza il suo cagnolino. Cos’avrà voluto dire, ammesso che la mano sia la sua e non quella di qualcun altro? Non ha detto nulla, in realtà, ma in circostanze come questa il silenzio vale più di mille parole: se avesse potuto parlare della trasmissione avrebbe detto qualcosa su quanto accaduto e si sarebbe giustificato, no? Invece non ha detto nulla e si è limitato a pubblicare una storia; proprio per questo abbiamo il sospetto, più di un sospetto, che lui e Teresa si siano chiariti.

Il futuro di Federico e Teresa a Uomini e Donne

Uomini e Donne è ancora agli inizi e può davvero succedere di tutto (anche alla fine, in realtà, come ci ha insegnato Sara). Può succedere ad esempio che Teresa si innamori di qualcun altro, così come può succedere che non scelga nessuno, chissà. Vista la partenza tra loro due però è ovvio che il Web voglia sapere come stiano andando le cose e cosa sia successo realmente. Non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo! Nel frattempo ci tocca accontentarci delle storie.