Uomini e Donne anticipazioni, Andrea e Ivan: trono a tempo, scelta con la Marini

Anticipazioni Uomini e Donne, Andrea Cerioli e Ivan Gonzalez discutono già nella prima puntata

Oggi c’è stata la presentazione dei nuovi tronisti, Andrea Cerioli e Ivan Gonzalez. Le anticipazioni di Uomini e Donne sulla loro puntata annunciano già scintille. Strano, però, visto che i due si sono conosciuti a Temptation Island e di ritorno dall’avventura in Sardegna si sono mostrati insieme sui social newtork. Non saranno diventati amici magari, ma litigare nella prima puntata a Uomini e Donne suona strano. Pare che a Ivan non sia piaciuto il fatto che Andrea abbia chiesto alle corteggiatrici se avessero o meno le idee chiare su chi corteggiare. Se questo è l’inizio, chissà cosa succederà nelle prossime puntate! Ma torniamo alle anticipazioni della registrazione del 30 ottobre. Per Andrea e Ivan pare ci sia una formula specifica, anzi una piccola regola che differenzierà i loro troni dagli altri. Loro avranno una data limite in cui scegliere, come succedeva anni fa.

Uomini e Donne, Andrea e Ivan sceglieranno a febbraio: le anticipazioni

Ivan Gonzalez e Andrea Cerioli sceglieranno entro febbraio e verrà coinvolta anche Valeria Marini, così fa sapere il Vicolo delle News. Avranno la possibilità di trascorrere un giorno e una notte nella ormai solita villa insieme alle ultime due corteggiatrici. Ma attenzione, perché la scelta di Andrea e Ivan avverrà durante una festa organizzata da Valeria Marini! Saranno due scelte… stellari, insomma. Cerioli sembra deciso a trovare la donna giusta nella sua secona occasione, mentre Ivan spera nelle ragazze italiane per fare altrettanto. Anche lui, infatti, è già stato tronista in Spagna. Insieme ai due nuovi tronisti ci sarà Teresa Langella, mentre Lorenzo e Luigi sono usciti dallo studio dopo aver parlato delle loro esterne. Poi sono usciti e sono entrati Andrea e Ivan. Del trono di Teresa si è parlato dopo il loro ingresso.

Uomini e Donne registrazione, Teresa e Luca sempre più complici

Teresa e Luca in esterna al mare: sono stati molto bene e a Gianni piaccono insieme, anche se il corteggiatore è ancora insicuro rispetto alla tronista. In studio ha battibeccato con Andrea. Pare che siano diventati amici dopo Temptation Island, quindi per Luca è stato un tradimento vedere Andrea scegliere di corteggiare la ragazza che piaceva a lui. Con Antonio tutto bene, è evidente che ci sia interesse fra i due. Con Andrea invece Teresa è rimasta un po’ sulle sue. A Maria ha spiegato di vedere il ragazzo troppo sofisticato rispetto a lei e che comunque sono molto diversi. Sia Andrea sia Maria le hanno detto di non farsi questi problemi.