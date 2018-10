Uomini e Donne, Lorenzo e Giulia sotto accusa: Maria furiosa col tronista

Uomini e Donne, Lorenzo fa infuriare la redazione: interviene anche Maria De Filippi

Oggi è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne con Lorenzo Riccardi e Luigi Mastroianni. Per il primo non è stato un pomeriggio leggero, visto che ha fatto infuriare la redazione e la stessa Maria De Filippi! Lorenzo è finito sotto accusa prima per Giulia, perché molti pensano che si conoscano da prima. Tutte le segnalazioni giunte sulla corteggiatrice non sono state prese in esame da Lorenzo, stranamente. Ne è giunta una anche durante la loro esterna, lui non solo l’ha ignorata ma ha dato un bacio a stampo a Giulia! Secondo Tina si sono messi d’accordo, ma secondo altri, tra cui Luigi, forse si conoscevano solo senza essersi messi d’accordo. Ma perchè Lorenzo ha fatto arrabbiare la redazione? Tutto è partito da un episodio di dieci giorni fa. Lui aveva chiesto a una ragazza di corteggiarlo, ma lei ha incontrato un ragazzo fuori e ha preferito continuare questa conoscenza.

Maria De Filippi rimprovera Lorenzo Riccardi: le anticipazioni di Uomini e Donne

Lorenzo non si è arreso, è andato in un locale dove c’era questa ragazza e ha provato a convincerla. Tutto ciò di notte. Il mattino dopo ha telefonato alla redazione perché non voleva disturbare vista l’ora. Maria ha fatto notare a Lorenzo che quando conviene a loro, tronisti e corteggiatori, allora non ci sono orari per chiamare qualcuno della redazione. Stavolta ha fatto il furbetto, insomma. Dopo la puntata, Raffaella Mennoia ha pubblicato una foto con Lorenzo e ha scritto: “Sei peggio di Pierino la peste ma sei speciale per questo…#nonfacciamocavolate #cobra #ti voglio vedere fidanzato!!!”. Le cavolate si riferiscono per caso anche a Giulia, oltre che al resto? Anche la corteggiatrice ha fatto infuriare tutti in studio: ha avuto un battibecco con Mario Serpa e con Luigi a causa dei suoi toni da superiore. Dalle anticipazioni di Uomini e Donne, come si legge sul Vicolo delle News, sappiamo che l’esterna di Lorenzo e Claudia è andata bene. Le due corteggiatrici si sono battibeccate e anche stavolta Mario Serpa non l’ha fatta passare liscia a Giulia!

Uomini e Donne, Luigi non si fida di Irene che scoppia a piangere

Luigi ha raggiunto Irene in camerino dopo la scorsa puntata, si sono confrontati sulla questione dei social e Luigi ha detto di aver perso fiducia in lei. Irene ha sostenuto di non avere niente da nascondere. Prima di andare via, le ha lanciato un elastico con cui stava giocando mentre parlavano e ha detto che poteva riprenderselo. Irene ha pianto perché Luigi non le crede. Sonia è riuscito a incuriosirlo in esterna. Con Antonella c’è stata un po’ di maretta perché per il tronista lei è un po’ troppo pesante. A questo punto, Lorenzo e Luigi sono usciti dallo studio e sono stati presentati i nuovi tronisti, di cui si è parlato insieme al trono di Teresa. Appuntamento alle prossime anticipazioni di Uomini e Donne!