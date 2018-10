Uomini e Donne registrazione, Luigi e Lorenzo non si fidano delle corteggiatrici

Uomini e Donne, le anticipazioni del trono Classico sulla registrazione del 24 ottobre

La puntata del trono Classico registrata oggi, 24 ottobre, è cominciata con l’annuncio dell’abbandono del trono di Mara Fasone. L’ormai ex tronista non si è neanche presentata in studio, a spiegare cosa è successo è stata Maria De Filippi e ha liquidato l’argomento in poco tempo. Dunque possiamo iniziare le anticipazioni di Uomini e Donne sulla registrazione di oggi parlando di Luigi Mastroianni, che è uscito in esterna con Irene e Antonella. Con la prima ha trascorso bei momenti in giro per Roma, hanno scherzato e sembravano davvero molto complici. Nella seconda parte dell’esterna hanno affrontato l’argomento Instagram. Irene ha detto a Luigi di non essere interessata al business legato ai social, ma in puntata qualcosa è cambiato.

Luigi non si fida di Irene: le anticipazioni di Uomini e Donne

Come fa sapere NewsUeD, infatti, il tronista si è presentato in puntata con due screenshot del profilo di Irene, uno fatto prima dell’esterna e uno dopo. Erano cambiati tutti i dati: seguaci, seguiti e numero di foto. Luigi non ha gradito, anzi si è parecchio insospettito e se ne è discusso abbastanza in studio. L’esterna con Antonella non è andata benissimo, hanno litigato perché lei non ha mandato giù la sorpresa organizzata per Irene nella scorsa puntata. Andiamo avanti con le anticipazioni e passiamo a Lorenzo: Giulia non sarebbe tornata in trasmissione se non fosse stata portata in esterna, Lorenzo non lo sapeva e l’ha portata. La loro uscita è stata comunque molto dolce, anche se il tronista ha detto di essere stanco di ricevere segnalazioni su di lei. Non lo avesse mai detto!

Anticipazioni trono classico, Lorenzo ha dubbi su Giulia dopo la segnalazione del fidanzato

Come vi avevamo già anticipato, qualcosa non quadra sulla fine della storia tra Giulia e il suo ex fidanzato. Oggi in puntata Maria ha spiegato che il ragazzo ha contattato la redazione e ha detto che si sono sentiti fino al giorno in cui Giulia ha sostenuto il provino per il programma. Lei ha detto che rispondeva ai suoi messaggi per educazione, non per altro. Alla fine Lorenzo pare le creda, pure se è stanco di ricevere segnalazioni. Di sicuro tutto questo aumenterà i dubbi in chi pensa che siano d’accordo… Le anticipazioni di Uomini e Donne sulla registrazione di oggi, su Luigi e Lorenzo, terminano qui. Per scoprire cosa è successo nel trono di Teresa, leggete le altre news!