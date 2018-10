UeD gossip, Lorenzo Riccardi e Giulia caos: i due sono d’accordo?

Uomini e Donne gossip: Lorenzo Riccardi per Giulia Cavaglia finisce nel mirino del pubblico

A Uomini e Donne sicuramente la corteggiatrice che ha più colpito Lorenzo Riccardi è Giulia Cavaglia. L’ha conosciuta su Witty e da allora appare visibilmente imbarazzato di fronte a lei. Ma vi anticipiamo che tra i due ne accadranno delle belle. In particolare, il tronista non prende affatto bene l’avvicinamento della ragazza a Luigi Mastroianni, a cui concede un ballo. Pertanto, più volte le fa capire di essere infastidito da una loro possibile conoscenza. Infatti, nella prossima puntata Giulia annuncia di trovarsi molto bene con Luigi, sebbene si sia inizialmente dichiarata solo per Lorenzo. Ma il Mastroianni ben presto decide di mettere le cose in chiaro, facendo capire alla corteggiatrice di non voler essere usato per farle comprendere se davvero è interessata al Riccardi. Nonostante ciò, i due continuano a uscire insieme e Lorenzo non prende affatto bene tutto ciò. Ma ecco che qualche puntata dopo, Luigi rivela di rivedere in Giulia, Sara Affi Fella. A questo punto, la corteggiatrice confessa di essersi lasciata da poco con il suo ex ragazzo. Il Mastroianni vede finzione nella giovane e così decide di non uscirci più.

Nonostante ciò, Lorenzo decide comunque di continuare la conoscenza con Giulia, ma la accusa di cercare un uomo con i soldi. Il tronista si trova in difficoltà e non sa crederle oppure no. Si intromette anche più volte Maria De Filippi, la quale chiede al Riccardi di fare più chiarezza. Il fatto che Lorenzo continui a tenere Giulia porta un po’ tutti a fare polemica. Infatti, sono in molti coloro che sono convinti del fatto che la corteggiatrice sia in cerca di visibilità e, dunque, non sarebbe interessata realmente a Lorenzo. Parole molto brutte le vengono rivolte in studio, ma nonostante ciò non abbandona il programma. Proprio questo particolare la fa finire del mirino del pubblico e degli opinionisti.

Gossip Uomini e Donne: Lorenzo e Giulia sono d’accordo? L’ipotesi di Gianni Sperti

Tutti sono convinti del fatto che Giulia sia ancora nel programma per fare business. Non solo, Gianni ipotizza addirittura che la ragazza sia d’accordo con Lorenzo. Per dignità, secondo Sperti, la giovane avrebbe dovuto lasciare il programma. I due, però, ovviamente negano questa ipotesi dell’opinionista, appoggiato dal pubblico. In questi ultimi giorni, inoltre, l’ex fidanzato della Cavaglia si è detto convinto del fatto che quest’ultima stia fingendo con Lorenzo.